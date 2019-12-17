Настя Ивлеева получила фингал в черно-белом фильме

Блогер Настя Ивлеева в очередной раз доказал, что не зря получает большие доходы от страницы в Instagram. Очередной заказчик попросил девушку прорекламировать средство для эпиляции, и она сделала из этого черно-белый фильм в духе немого кино.

По сюжету, который, судя по антуражу, происходит в начале 20 века, телеведущая приходит к своей коллеге Юлии Коваль и приглашает ее на вечеринку. Но та плачет горькими слезами в своей кровати из-за того, что у нее волосатые ноги. Ивлеева предлагает «побрить» это безобразие с помощью скотча. Но первая же оторванная полоска причиняет заплаканной девушке такую боль, что она со психу бьет подругу кулаком в глаз. Далее Анастасия прибегает в более цивилизованному методу, находит через Интернет (стоп, это еще 1900-ые?) нужно средство и идет за ним в магазин.

В финале радостная подруга с побритыми ногами зовет Ивлееву тусить, но теперь уже та не хочет идти. Причина — огромный фингал, который ей оставила Юлия. Без иронии, как обычно, не обошлось.

Напомним, ранее Настя рекламировала крем, приковав себя наручниками к постели, и банные апартаменты, станцевав на улице в одном полотенце.