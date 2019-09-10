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Прикованная к постели Настя Ивлеева нашла выход из ситуации

Новое постановочное видео девушки набирает просмотры в Сети.

Прикованная к постели Настя Ивлеева нашла выход из ситуации
Настя Ивлеева выкрутилась из ситуации с наручниками. Фото: globallookpress.com

Популярный блогер Настя Ивлеева уже не раз доказывала, что может продвинуть бренд максимально креативно. В новом видео девушка рекламирует крем с маслом конопли, но просто нанести средство на кожу и рассказать, какой нежной она стала — это точно не уровень топового блогера. Анастасия разыграла сценку, в которой она дома ждет любовника. Красавица сильно постаралась: запихнула носки в лифчик, приготовила вино и мягкие наручники. Да вот только, решив протестировать последние, она потеряла ключ и оказалась прикована к кровати.

Чтобы выйти из затруднительного положения, девушка ногой дотянулась до ноутбука и одним кликом заказала крем. Когда курьер принес доставку, она смазала руку смягчающим средством и смогла вытащить ее из наручника. После этого инцидента героиня ролика позвонила любовнику и отменила встречу, так как ее кожа стала настолько нежной, что грубых мужских прикосновений ей уже не хотелось.

Напомним, этим летом 28-летней Ивлеевой заказывали рекламу, связанную с отдыхом в бане. Она надела шапочку, натянула на себя полотенце и в таком виде пошла танцевать на улицу.

А вам нравятся креативные идеи Насти Ивлеевой?

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блогеркреативнаручникиНастя Ивлеевареклама товаров

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Прикованная к постели Настя Ивлеева нашла выход из ситуации
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