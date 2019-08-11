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По дороге в баню: Настя Ивлеева станцевала на улице в полотенце

Телеведущая выложила новое эпатажное видео.

По дороге в баню: Настя Ивлеева станцевала на улице в полотенце
Настя Ивлеева в очередной раз удивила своей артистичностью. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярный видеоблогер Настя Ивлеева удивила пользователей Instagram новым роликом. На нем, судя по подписи, 28-летняя телеведущая идет в баню. Правда, не по закрытому участку, а где-то на улице, среди машин. При этом девушка одета в банный наряд: полотенце поверх тела, шапочка для сауны, шлепки и два веника на шее.

Ивлеева, очевидно, очень рада грядущим водным процедурам и танцует под музыку по дороге в баню. Подписчики звезды восприняли это видео неоднозначно. Одни хвалят девушку за харизму и артистизм, другие отмечают, что идея для ролика выбрана довольно странная. Многие отметили, что после просмотра тоже захотели сходить в сауну.

Добавим, что это уже не первый раз, когда Анастасия снимает эпатажное видео. Ранее она проехалась в автобусе в костюме супермена и со стремянкой в руке. Внимание публики очень важно для нее, так как девушка много зарабатывает на рекламе в Instagram.

Напомним, звезда Интернета уже год состоит в отношениях с рэпером Элджеем. Недавно она похвасталась помолвочным кольцом.

А вы так же радуетесь походу в баню?

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Анастасия Ивлеевабанязажигательный танецлетоэпатаж

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По дороге в баню: Настя Ивлеева станцевала на улице в полотенце
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