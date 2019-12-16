«Я была ужасна»: Кейт Миддлтон рассказала, как работала официанткой

Также герцогиня Кембриджская вспомнила, что готовил для нее принц Уильям.

В очередном выпуске шоу ВВС «A Berry Royal Christmas» Кейт Миддлтон вместе с ведущей, 84-летней Мэри Берри, приготовила праздничные коктейли из клюквы, лайма и лимона и рассказала о своем опыте в приготовлении еды: «Это тот момент, когда нужно не забывать закрывать жидкие продукты крышкой, прежде чем их встряхивать. Однажды я забыла сделать это со шпинатным супом, закончилось тем, что шпинат был на потолке».

Приготовив поднос с напитками, Кейт сказала, то это напоминает ей об университетских днях, когда она работала официанткой. А когда ведущая спросила, хороша ли была герцогиня в этой роли, Кейт рассмеялась и ответила: «Нет, я была ужасна».

К счастью, герцогине удалось оставаться собранной, когда она раздавала коктейли гостям шоу, сообщает издание TheSun. Также ведущая спросила Кейт, готовит ли для нее принц Уильям.

«Иногда Уильям действительно готовит. Он очень хорошо делает завтрак. А когда мы учились в университете, Уильям готовил разные блюда со сложными соусами, наверное, пытаясь произвести на меня впечатление», — улыбаясь, рассказала герцогиня.

Также Кейт Миддлтон рассказала, что их троим детям – Джорджу, Шарлотте и Луи – передалась любовь родителей к вкусной еде: «Недавно мы готовили вместе пиццу, детям очень понравилось! А еще мы сами выращиваем овощи – морковь, бобы, свеклу. Шарлотта любит картошку, а свекла – огромный фаворит Луи, он ее обожает».

Кроме того, герцогиня Кембриджская упомянула, что в Кенсингтонском дворце несколько кулинарных книг авторства Мэри Берри и с этим связано одно запоминающееся событие из жизни семьи.

«Ваши кулинарные книги стоят на кухне, и наши дети часто видят ваше лицо на обложке. Я говорила детям, что это Мэри Берри, и поэтому одним из первых слов принца Луи было слово Мэри», – рассказала Кейт Миддлтон. На что Мэри просияла и призналась, что очень польщена.

Также Кейт добавила, что сама любит сама делать праздничные торты для своих трех малышей: «Это стало семейной традицией, я люблю делать торты детям и иногда не сплю до полуночи, разбираясь с огромным количеством крема и глазури, но мне это нравится!».

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