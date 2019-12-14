Две красотки: Литвинова провела время с Ходченковой на новогоднем балу

Рената Литвинова не скрывает, что любит моду. Она регулярно посещает модные показы. Сама актриса обладает утонченным чувством стиля. Ретро волны она сделала своей главной фишкой. А накануне в отеле «Метрополь» состоялся второй по счету бал Black & White Gala, организованный изданием Harper’s Bazaar. Это событие артистка не могла пропустить. Гостями генеральной репетиции новогодней ночи стали известные светские львицы.

Литвинова появилась в зале в роскошном черном платье из необычной ткани с блестящими вкраплениями. Наряд подчеркнул ее фигуру. Причудливое колье в виде змеи, ретро прическа и яркий макияж завершили образ. Примечательно, что не только актриса предпочла стиль total black. Облачилась в черное платье макси с объемными рукавами и Светлана Ходченкова. Она собрала волосы, чтобы открыть шею.

Рената провела вечер в компании Ходченковой и других девушек. Актриса Маруся Фомина, которая пришла в откровенном платье с перьями, тоже произвела неизгладимый эффект на гостей. Литвинова даже сделала с ней совместное фото.

По ее словам, на балу организаторы собирали «всех красавиц». Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. «Шикарно выглядите!», «Действительно красавицы», «Платье у Фоминой просто блеск», «Рената в кадре — большая удача», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, посетила бал и Яна Рудковская. Сразу после съемок в «Вечернем Урганте» она отправилась на мероприятие. Блондинка блистала в черном лаконичном платье с юбкой-солнце и поясом, который сделал акцент на ее тонкой талии. На этот раз светская львица тоже получила множество комплиментов. «Яна это бомба!!! Вы в этом наряде прям как Скарлетт О’Хара из „Унесенные ветром“», «Платье шикарное», «Яна, платье очень красивое», «Вам этот наряд особенно идет», — отозвались подписчики.