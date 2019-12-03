Рената Литвинова оценила новый фильм Мартина Скорсезе

Актриса осталась в восторге от картины и с радостью поделилась мнением со своими подписчиками.

Актриса и кинорежиссер Рената Литвинова высказала свое мнение о новом фильме Мартина Скорсезе «Ирландец», в своем личном аккаунте в Instagram. По мнению звезды, фильм буквально полон любимыми актерами режиссера, которые снимались в его работах начиная с начала карьеры. Неудивительно, что некоторых из них пришлось искусственно омолаживать с помощью современных технологий.

Несмотря на то, что фильм посвящен мафии, для Литвиновой главной линией сюжета стало время, а именно старость. Актриса заметила, что Скорсезе как бы пытается вернуться в годы молодости, когда все было впереди и не было никаких преград и границ. Также Рената похвалила актерскую игру Роберта Де Ниро, по ее словам он идеально вжился в роль своего персонажа и переигрываний за ним замечено не было. Также актриса заметила, что решение о прокате картины не в кинотеатрах, а на видеосервисе, было правильным, так как не каждый зритель сможет высидеть в кинозале целых четыре часа.