КИНО

Рената Литвинова оценила новый фильм Мартина Скорсезе

Актриса осталась в восторге от картины и с радостью поделилась мнением со своими подписчиками.

Рената Литвинова оценила новый фильм Мартина Скорсезе
Рената Литвинова. Фото: Кудрявцева Лариса/Архив "ЭГ"

Актриса и кинорежиссер Рената Литвинова высказала свое мнение о новом фильме Мартина Скорсезе «Ирландец», в своем личном аккаунте в Instagram. По мнению звезды, фильм буквально полон любимыми актерами режиссера, которые снимались в его работах начиная с начала карьеры. Неудивительно, что некоторых из них пришлось искусственно омолаживать с помощью современных технологий.

Несмотря на то, что фильм посвящен мафии, для Литвиновой главной линией сюжета стало время, а именно старость. Актриса заметила, что Скорсезе как бы пытается вернуться в годы молодости, когда все было впереди и не было никаких преград и границ. Также Рената похвалила актерскую игру Роберта Де Ниро, по ее словам он идеально вжился в роль своего персонажа и переигрываний за ним замечено не было. Также актриса заметила, что решение о прокате картины не в кинотеатрах, а на видеосервисе, было правильным, так как не каждый зритель сможет высидеть в кинозале целых четыре часа.

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Тэги:

«Ирландец»Мартин СкорсезеРената Литвинова
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Рената Литвинова оценила новый фильм Мартина Скорсезе
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