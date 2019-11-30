Звездный стиль

Литвинова в алом платье-макси похвасталась тонкой талией

Актриса снялась в фотосессии в образе голливудской дивы.

Литвинова в алом платье-макси похвасталась тонкой талией
Рената Литвинова. фото: globallookpress.com/

Рената Литвинова является одной из самых загадочных актрис на российской эстраде. Она всегда выглядит элегантно. Звезда кино обладает утонченным вкусом стилем. В ее гардеробе можно найти шубу из искусственного меха, необычные платья, и женственные костюмы. Этой осенью артистка много времени провела в Париже, но в Москве она также посещает модные показы и разные светские мероприятия.

Так на днях Литвинова снялась в новой фотосессии. Она примерила алое платье-макси по фигуре с глубоким декольте. Локоны, колье и броский макияж с акцентом на глаза завершил в образ в стиле голливудской кинодивы 40-х годов. Актриса похвастала осиной талией, а также продемонстрировала крупный браслет и кольцо в виде цветка.

«Скоро Новый год, как себя сохранить до праздников?», — задала риторический вопрос артистка.

Поклонники пришли в восторг от нового преображения Ренаты. Многие отметили, что никому так не идет ретро стиль, как ей. «Ну, просто, блеск. Грета Гарбо рядом бы простояла с уважением», «Образ — прекрасен», «Красота неземная», «Потрясающая Рената», «Ну просто поразительно, как можно быть такой шикарной», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Литвиновой есть дочь Ульяна. Поклонники не раз замечали, что девушка многое взяла от матери. Она тоже обладает собственным чувством стиля. Не так давно Александр Васильев признался, что ему очень нравится, как выглядит наследница артистки на контрасте с мамой — более современно и динамично. Единственное замечание, которое он сделан Ульяне, касалось ее волос. Историк моды считает, что ей стоит поработать над прической. Он заключил, что дочь Литвиновой выглядит «совершенной парижанкой».

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Звездный стильмода и стильРената Литвинова
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Литвинова в алом платье-макси похвасталась тонкой талией
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