«На мне груз отцовства»: Дроботенко объяснил, как дважды стал «папой»

Новый выпуск передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!» был посвящен звездам «Аншлага». Регина Дубовицкая вспомнила порой не самые приятные моменты из жизни, которые ее сплотили с коллегами. А Любовь Успенская спела, лежа в ванне с пеной совершенно обнаженная. Также появилась в студии Валерия, сын которой недавно попал в аварию. Арсений Шульгин в видеообращении раскрыл подробности ДТП. К счастью, все остались живы.

Также телеведущий пообщался с Сергеем Дроботенко, который много лет смешил зрителей. Теперь он продолжает поднимать людям настроение уже в соцсетях. Очень часто артист публикует забавные видео, то демонстрируя оригинальный туалет в отеле, то рассказывая о плюс жизни в одиночестве. А недавно юморист удивил поклонников, опубликовав фото с детьми. он неожиданно объявил, что снова стал папой. Малахов попросил объяснить эти слова.

«Я дважды крестный отец. Моему первому сын уже 20 с лишним лет Сереге, он живет в городе Омске. А это вот у нашего общего друга Саши Докаленко родились две девочки. И он мне предложил стать крестным. Вот теперь на мне груз отцовства», — пояснил он.

Дроботенко вызвал улыбку на лице коллег. Напомним, что у него нет официальной жены. свою личную жизнь артист держит за семью замками. Ни разу он не был замечен с девушкой. Если он путешествует, то с Еленой Воробей, но они не раз заявляли, что связывают их теплые дружеские отношения. Сейчас Дроботенко пробует себя в новых сфера творчества, например, он написал книгу о Задорнове. Юморист продолжает выступать и собирать аншлаги, любовь зрителей к этому таланту никогда не иссякнет.