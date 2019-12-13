Сын Валерии попал в аварию второй раз за неделю

На этот раз столкновение с другим автомобилем настигло Арсения в Москве.

21-летний сын Валерии Арсений Шульгин попал в аварию второй раз за неделю. Об этом сам юноша рассказал в личном микроблоге в Instagram. На этот раз столкновение с другим автомобилем настигло Арсения в Москве: юноша рассказал, что едва выписался из больницы и тут же вновь оказался участником ДТП.

«Ничего страшного нет, но факт забавный. Реально, что происходит? Может, мне вообще в машину больше нельзя садиться? Жду такси», — сказал Шульгин.

В аварии пострадала машина юноши – на заднем левом крыле остались царапины, однако от эмоций Шульгин, описывая происходящее, сдержаться не смог.

Напомним, авария с участием сына Валерии происходит во второй раз за неделю. Ранее юноша вместе со своей девушкой врезался в отбойник на трассе по пути в Петербург. Юноша получил травму лица, а девушка-водитель сломала руку.