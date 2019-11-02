ЗВЕЗДЫ

Дубовицкая рассказала, как стыдится в ресторанах Новиковой

Юмористка во все заведения общепита приходит с домашней едой.

Дубовицкая рассказала, как стыдится в ресторанах Новиковой
Клара Новикова. Фото Олега Рукавицына / КП

В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале от 3 октября Регина Дубовицкая рассказала о странной привычке Клары Новиковой. Во все заведения общепита народная артистка России заявляется со своей едой.

«Куда бы мы не приехали на гастроли, в какое бы кафе не пришли, Клара везде приходит со своими продуктами. Какие-то оладьи из кабачков… Кроме мяса, которое она не ест, у нее все обычно с собой. И это она везет из Москвы! На нас очень косо смотрят в кафе! Но как вкусно она готовит», — рассказала Дубовицкая про Новикову.

Валерий Комиссаров сообщил, что знал об этой особенности звезды, поэтому пришел на эфир со вкусным букетом. Он состоял в основном из клубники и черники в обрамлении белых роз.

«Вау! Валерочка, спасибо большое!», — пришла в восторг 70-летняя Клара Новикова.

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Клара НовиковаРегина Дубовицкая
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Дубовицкая рассказала, как стыдится в ресторанах Новиковой
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