Дубовицкая рассказала, как стыдится в ресторанах Новиковой

В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале от 3 октября Регина Дубовицкая рассказала о странной привычке Клары Новиковой. Во все заведения общепита народная артистка России заявляется со своей едой.

«Куда бы мы не приехали на гастроли, в какое бы кафе не пришли, Клара везде приходит со своими продуктами. Какие-то оладьи из кабачков… Кроме мяса, которое она не ест, у нее все обычно с собой. И это она везет из Москвы! На нас очень косо смотрят в кафе! Но как вкусно она готовит», — рассказала Дубовицкая про Новикову.

Валерий Комиссаров сообщил, что знал об этой особенности звезды, поэтому пришел на эфир со вкусным букетом. Он состоял в основном из клубники и черники в обрамлении белых роз.