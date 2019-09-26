ЗВЕЗДЫ

Тутта Ларсен объяснила, как борется с плохой дисциплиной своих детей

Журналистка призналась, что является достаточно строгой матерью, и у нее нередко не хватает терпения.

Тутта Ларсен объяснила, как борется с плохой дисциплиной своих детей
Тутта Ларсен/Фото: Михаил Фролов/КП

Радиоведущая Тутта Ларсен призналась, что у нее не всегда хватает терпения бороться с плохой дисциплиной своих детей. Об этом она рассказала в личном микроблоге в Instagram. Ларсен поведала, что регулярно будит дочь Марфу и сына Луку в школу. Этот процесс всегда тесно сопряжен с нервами, ведь мальчик, несмотря на все увещевания, встает с постели за 20-30 минут до выхода, чем задерживает сестру и личного водителя. Кроме того, Лука не выполняет поставленные перед ним обязанности – не заправляет кровать, не моет лапы собаке, а также нередко выплескивает свое плохое настроение на окружающих.

«Я психую, водитель ждет. Короче, каждый день начинается довольно мрачно. Вчера чаша моего терпения переполнилась, и я сказала: все, тебя больше не возят, добирайся сам», — вспомнила Тутта свой недавний всплеск эмоций.

Ведущая призналась, что подобный метод сработал на мальчике как нельзя лучше – уже на следующее утро школьник сам встал с кровати, успел сделать все свои дела и встретил родственников ласковыми словами.

«На все вопросы, кто сдох в лесу, загадочно посмеивался и отшучивался. А что, так можно было?! И как бы теперь эту случайную технику укрощения подростка закрепить и применять в других ситуациях, а?», — вопрошает Ларсен.

Подписчики похвалили Тутту за правильный подход к воспитанию детей. Некоторые отметили, что спускать школьникам все с рук не нужно, иначе они растут балованными. Сразу несколько человек, впрочем, были не так оптимистичны и заявили, что подобное настроение Лука будет демонстрировать недолго. «Ваш сын просто самостоятельности хотел», — экспертно заявляют фолловеры.

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Тутта Ларсен объяснила, как борется с плохой дисциплиной своих детей
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