Как Тутта Ларсен пережила предательство и победила ревность 

5 июля празднует день рождения удивительно разносторонняя личность – Тутта Ларсен.

Тутту Ларсен знают как телеведущую, журналистку, певицу, актрису, радиоведущую. Но, пожалуй, не меньше, чем профессиональными успехами, Тутта Ларсен известна своими принципами воспитания детей. У нее их трое, и семейное счастье пришло к ней далеко не сразу. Тутта Ларсен, биография которой наполнена не только радостными событиями, научилась справляться и с предательством, и с ревностью, и с другими проблемами.

Максим Галстьян : предательство мужа и потеря ребенка

В первый раз юная Таня (настоящее имя Тутты Ларсен – Татьяна Романенко) влюбилась в музыканта Максима Галстьяна, еще будучи студенткой университета. Скоро молодые люди приняли решение жить вместе, и Татьяна переехала к Максиму и его родителям.

Сегодня, спустя годы, известная на всю страну Тутта Ларсен признается: то, что они не пара, было понятно с самого начала, однако влюбленность заставила ее потерять голову. Они поженились, стали жить отдельно от родителей. Казалось бы, все условия для того, чтобы, наконец, «притереться». Но отношения становились все хуже.

больше по теме Тутта Ларсен: «С тремя детьми гораздо проще, чем с одним!»Известная телеведущая — о льготах для многодетных семей, нехватке времени и умении расставлять приоритеты

Карьера Тутты пошла в то время в гору: она работала на ТВ и на радио, была основным добытчиком, потому что Максим ничего не зарабатывал. Времени налаживать отношения у девушки просто не оставалось – работа занимала чуть ли не круглые сутки. И вдруг она узнала о том, что у ее мужа есть близкие отношения с другой женщиной. Ей показалось – вот он, подходящий момент расстаться.

Однако Максим не захотел уйти. Он убедил жену, что «там» все кончено, и Тутта поверила. А спустя месяц забеременела. Но беременность жены не заставила Максима перестать изменять. Как рассказывала Тутта, пока она работала в трех местах, он приводил женщин к ним домой. Она не могла думать ни о чем другом. И на восьмом месяце беременности потеряла ребенка.

С Максимом Галстьяном Тутта Ларсен прожила в браке 8 лет, но они так и не стали друг другу близкими людьми. После того, как телеведущая потеряла ребенка, она сильно заболела – у нее начался сепсис, и целый год ей пришлось буквально собирать себя по частям.

Конечно, после всего, что произошло, она не смогла больше оставаться с Максимом. Некоторое время Тутта просто приходила в себя, училась жить заново. Ей понадобилось на это почти 4 года.

Захар Артемьев: гражданский брак , сын Лука и развод

Когда девушка вернулась к работе, она встретила журналиста Захара Артемьева. Они не стали официально оформлять отношения, просто жили в гражданском браке. Скоро Тутта родила сына, которого назвала Лука, — по святцам и в честь дедушки Тутты. Впрочем, с Захаром к моменту рождения ребенка телеведущая уже рассталась, и растить малыша ей помогали няни.

Валерий Колосков: жизнь в доверии и без измен – возможна!

Расставшись со вторым мужем, Тутта почувствовала, что повзрослела и стала более уверенной в себе женщиной. Однако в душе поселилось стойкое недоверие к мужчинам. Какое-то время Тутта их попросту избегала.

Но потом в ее жизни появился Валерий Колосков. И, как потом признавалась телеведущая, «не оставил выбора».

Поначалу она сильно ревновала его. Еще бы – моложе на 10 лет, привлекательный, общительный, яркий! Но быстро поняла: для ревности и недоверия нет совершенно никаких причин. Валерий оказался удивительно чистым и честным человеком, с совершенно здоровой психикой, воспитанный на традициях донских казаков и староверов.

Столкнувшись с ревностью Тутты, Валерий сначала удивился, а потом обиделся. Согласно его убеждению, быть неверным – это унизительно для мужчины.

А еще Валерий подкупил Тутту тем, что с самого первого дня стал относиться к Луке, будто к собственному сыну. Она знала: можно спокойно оставить маленького сына с Валерием, если надо куда-то уехать. Ребенок будет накормлен, переодет, выкупан и уложен спать. Поэтому, узнав о беременности, Тутта Ларсен обрадовалась. У них с Валерием родились двое детей – Марфа и Иван, с разницей в 5 лет. И теперь она называет своего мужа «хранителем семьи» и «менеджером нашей жизни».

больше по теме Тутта Ларсен поделилась своей историей борьбы с анорексией По словам телеведущей, проблемы возникли у нее на фоне эмоциональных потрясений

Фотографии Тутты Ларсен в Инстаграме привлекают всеобщее внимание – такими счастливыми выглядят здесь все члены ее семьи. Детей Тутта Ларсен воспитывает с уважением. Самым непозволительным в воспитании моментом она считает манипулирование детьми. Даже самые маленькие нуждаются в уважении и к тому, чтобы старшие к ним прислушивались.

Кстати

Когда-то, еще в самом начале карьеры на телевидении, Тане Романенко предложили выбрать псевдоним. Девушка подумала и решила называться звучным скандинавским именем Тутта Ларсен. В детстве она любила книгу Яна Экхольма «Тутта Карлссон, первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие», — о маленькой курочке, подружившейся с лисенком и «порвавшей шаблоны» этой дружбой. Татьяна соединила имя курочки – Тутта – и фамилию лисенка – Ларссон, причем фамилию слегка изменила для благозвучности.

Мы поздравляем Тутту Ларсен, «первую и единственную», с днем рождения, и желаем наслаждаться семейным счастьем, продолжая в то же время «рвать шаблоны» в хорошем смысле этого слова!