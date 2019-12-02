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Вера Брежнева оказалась под капельницей из-за насыщенного рабочего графика

Певица поделилась, что данные процедуры помогают ей оставаться в форме.

Вера Брежнева оказалась под капельницей из-за насыщенного рабочего графика
Вера Брежнева оказалась под капельницей из-за насыщенного рабочего ритма ФОТО: https://www.instagram.com/ververa/

Вера Брежнева недавно призналась, что тяжелый рабочий ритм заставил ее прибегнуть к медицинским процедурам, которые помогают сохранять силы и поддерживают энергию. Чтобы все успевать и бороться с усталостью она легла под капельницу.

Услышав данное откровение поклонники всерьез обеспокоились состоянием знаменитой блондинки и посоветовали ей внимательнее относиться к себе. В ответ звезда поделилась своим рецептом сохранения энергии:

«Капельница витаминная, для профилактики и поддержания. Ноябрь, он такой», — сообщила Брежнева.

Стоит отметить, что процедура оказалась не из дешевых, ее средняя стоимость в Москве почти 6,5 тысяч рублей. Но, по заверению экс-солистки группы «ВИА Гра», — это того стоит.

«Вы знаете, уже много лет уважающие себя люди поддерживают свое здоровье и витаминными капельницами в том числе. Я забочусь о своем здоровье. Для меня важно быть в форме, учитывая мой график», — поделилась певица в эфире программы «Ты не поверишь!».

О чудесном воздействии на организм данных капельниц знает еще один исполнитель — Григорий Лепс. Он признался, что тоже пробовал подобные процедуры и они действительно положительно влияют, но стоит быть осторожнее:

«Это кратковременная такая вещь. Ее нельзя делать постоянно, не очень полезно», — заключил Лепс.

Диетологи предупреждают, что увлекаться данными процедурами нельзя, так как пациент получает витамин С в высоких дозах и это может провоцировать нарушение функции почек, сообщает сайт Радио «КП».

Ранее подписчики активно обсуждали вероятность того, что Брежнева беременна. Причиной таких домыслов стало фото, которое певица опубликовала в Instagram и подписала, что если бы решили снять реалити-шоу о ее жизни, то день не поместился бы в одну серию, пишет сайт OA.

 

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Вера Брежнева оказалась под капельницей из-за насыщенного рабочего графика
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