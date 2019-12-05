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Таролог Кинжинов пророчит Брежневой и Меладзе счастливую жизнь без общих детей

При этом финалист «Битвы экстрасенсов» не стал исключать, что «чудо» все же может произойти.

Таролог Кинжинов пророчит Брежневой и Меладзе счастливую жизнь без общих детей
Вера Брежнева и Константин Меладзе. фото: Лариса Кудрявцева "Комсомольская правда"

Вера Брежнева вот уже шесть лет строит отношения с Константином Меладзе. В 2015 году они тайно сыграли свадьбу. У каждого из них есть дети от прошлых отношений. При этом они поддерживают друг друга и стараются не выставлять свои отношения на показ. Недавно артистка даже удалила все снимки с мужем, что заставило поклонников поволноваться. А позже появились слухи, что продюсер изменяет своей супруге с участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег.

В соцсети Брежнева не раз получала сообщения от обеспокоенных фанатов, но девушка либо на них не реагировала, либо давала понять, что слухам не стоит верить. Специально для портала Teleprogramma.pro ситуацию прокомментировал известный таролог, финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов.

«В последнее время СМИ, в основном электронные, часто пишут о том, что в паре настал разлад, что измены следуют одна за другой. Расклад Таро показал, что независимо от людской молвы и злых языков, пара Брежневой и Меладзе на данный момент самая долговечная в шоу-бизнесе», — пояснил таролог.

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Кинжинов предсказал Брежневой и Меладзе счастливую жизнь вдвоем. фото: личный архив

При этом он не стал скрывать, что скорее всего у Веры так и не появятся общие дети с супругом.

«Общих детей двух этих именитых людей карты не показали. Но это вовсе не означает, что «чуда» не произойдёт. Важно понимать, что это взрослые, состоявшиеся люди. Их отношения далеки от подростковых предрассудков, эти отношения по-взрослому крепки. Именно это и позволяет паре не обращать внимания на шумиху вокруг них. На вопрос «Любовь или бизнес?» отвечу так: в этой паре есть и то, и другое. Причём всё это гармонично сочетается, что, скорее всего, вполне неплохо. Это нормально. Повторюсь, пара крепкая, и вместе они будут очень долго», — высказался Кинжинов.

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Александр КинжиновВера БрежневаКонстантин МеладзеПрограмма «Битва экстрасенсов»
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Таролог Кинжинов пророчит Брежневой и Меладзе счастливую жизнь без общих детей
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