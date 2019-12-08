Лопырева с мужем отправилась во Францию после сообщений о свадьбе

После сообщений о свадьбе Виктория Лопырева и Игорь Булатов отправились во Францию. На личной страничке в Instagram 36-летняя модель опубликовала совместное фото с новоиспеченным супругом. В кадре избранница бизнесмена запечатлена в алом платье-бюстье в пол, а сам Булатов в классическом костюме, галстуке и белой сорочке. Ранее в эфире YouTube-проекта «Ходят слухи» Виктория подтвердила информацию о том, что она вышла замуж. По словам модели, теперь она носит неприметное кольцо на безымянном пальце. Молодожены оформили отношения в Грибоедовском дворце бракосочетаний.

На совместном снимке с Игорем девушка позировала на фоне Эйфелевой башни. Лопырева не стала скрывать, что чувствует себя абсолютно комфортно рядом с любимым мужчиной. По словам модели, с рождением первенца — сына Марка Лео — она не стала замыкаться в четырех стенах. Светская львица с нетерпением ждала того момента, когда их с Булатовым наследник немного подрастет для того, чтобы постепенно вернуться к привычному образу жизни: частым командировкам, перелетам, деловым встречам и светским раутам.

Высказалась Виктория и по поводу слухов о том, что она увела Игоря из семьи. По словам Лопыревой, вопреки всеобщему мнению, инициативу при знакомстве проявил именно Булатов. Он сделал все возможное для того, чтобы привлечь ее внимание. Девушка заявила, что никогда не стала бы держать рядом с собой мужчину, если тот влюблен в другу.