«Там мне легче дышится»: 18-летняя Мария Кончаловская хочет вернуться домой

Дочь Любови Толкалиной призналась, что после Нового года она, скорее всего, снова будет жить в родном городе - Москве.

18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского вместе со своим молодым человеком — Никитой Кузьминым — еще осенью перебралась в северную столицу. Ни для кого не секрет, что наследница режиссера увлекается живописью. Девушка была готова оставить Москву ради учебы в Санкт-Петербурге. В недавнем интервью Маша рассказала о том, что собирается поступить в Академию художеств на искусствоведческий факультет. Однако, судя по последнему заявлению Кончаловской, ей пришлось отказаться от своих планов на этот счет.

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Дочь Толкалиной призналась, что совершила ошибку, когда решила обосноваться в городе на Неве. Девушка посетовала на то, что с наступлением холодов она впала в апатию, потеряв всякий интерес к работе и новым проектам. И это несмотря на то, что еще осенью ей хотелось творить, развиваться и открывать для себя новые горизонты. Мария жалеет о том, что ее желания отразились и на любимом человеке. Ведь вместе с Кончаловской в Санкт-Петербург переехал и ее молодой человек. При этом сама девушка утверждает, что до сих пор считает Питер невероятным городом, однако он, по мнению дочери артистки, принимает далеко не всех.

«Боюсь, что после Нового года я вернусь в Москву. Там все же мне легче дышится», — добавила Мария.

По словам девушки, вместе с Никитой они живут на съемной квартире. Экс-возлюбленная Егора Кончаловского, говоря о переезде дочери в Санкт-Петербург, отметила, что полностью поддерживала инициативу наследницы. Так как считает ее взрослым и самостоятельным человеком, способным распоряжаться собственной жизнью.