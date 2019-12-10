«У Саймона взрослые дети»: Толкалина раскрыла имя своего мужчины

Любовь Толкалина решилась открыть публике имя своего мужчины. Им оказался Саймон Басс, английский композитор, проживающий в Лондоне. По словам звезды, она встречается с музыкантом уже 4 года.

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О том, что у Толкалиной отношения именно с Бассом, намекала ранее ее дочь, 18-летняя Мария Кончаловская, однако фамилию девушка не рассекречивала. «Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано», — процитировал Машу сайт КП.

Однако многие думали, что бойфренд Толкалиной – другой композитор – ирландец Брайан Финнеган, женатый мужчина и счастливый отец сына Олина. Надо сказать, что Толкалина сама периодически подстегивала волну слухов про себя – размещала фото с плохо различимыми мужскими силуэтами, делала намеки на некоего поклонника, пространно описывая его. Неудивительно, что люди стали додумывать картину. В какой-то момент актрисе все-таки надоели пересуды и она решилась открыть правду.