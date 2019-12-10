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Шалости супругов: Тарасов «подрался» с беременной женой на глазах дочери

Спортсмен решил показать, как проводит время со своей супругой.

Шалости супругов: Тарасов «подрался» с беременной женой на глазах дочери
Дмитрий Тарасов с дочкой. фото: instagram.com/tarasov23/

Дмитрий Тарасов не так давно оказался в центре скандала. Все началось с того, что Ольга Бузова намекнула, что он поднимал на нее руку. Вскоре сам футболист заявил, что может дать девушке «леща», если она не беременна. Позже спортсмен оправдался за свои слова, отметив, что говорил это для блога в шутку. Молодая жена звезды тоже заступилась за него. Анастасия Костенко заверила, что никогда бы не потерпела насилия в семье.

Похоже, что Тарасов решил показать, как на самом деле проводит время с семьей. Накануне он опубликовал трогательное видео, на котором его дома встречают близкие. Беременная Костенко в футболке, шортах и домашних уггах встретила его в холле особняка. Тут футболист решил повеселиться. Супруги стали в шутку драться поролоновыми палками. За этим наблюдала их годовалая дочь Милана, которая звонко смеялась.

Позже девочка подбежала к папе и принесла ему плюшевого кота. Дмитрий был с ней очень ласков. Неудивительно, что кроха в итоге подарила ему поцелуй. Также футболист поделился нежными фото, на которых запечатлен с наследницей. Он ее обнимает, целует и учит играть на фортепиано.

«Начинайте с малого, помогайте окружающим — и для отдельных людей вы уже станете героями. Ведь героизм — это про то, кто вы на самом деле, про чувство собственного достоинства, а не про похвалу со стороны окружающих. Тем более что она обязательно и так придет», — отметил Тарасов.

Правда, даже столь безобидные снимки вызвали критику со стороны некоторых пользователей Сети. Многие осудили спортсмена за то, что он целует дочку в губы. Не понравилась подписчикам и шутливая драка супругов. «А лещей раздавать друг другу в сторис — это нормально при ребенке?!», «Целовать так было необходимо?», «Какой пример вы девочке подаете?» — стали негодовать подписчики.

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Анастасия КостенкоДмитрий Тарасовзвездные семьи
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Шалости супругов: Тарасов «подрался» с беременной женой на глазах дочери
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