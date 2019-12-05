НОВОСТИ

«Ближе к народу!»: безработный Дмитрий Тарасов осваивает метро

Футболист так и не может найти себе новую команду.

«Ближе к народу!»: безработный Дмитрий Тарасов осваивает метро
Тарасова заметили в московском метро/http://globallookpress.com/

Футболист Дмитрий Тарасов, который уже примерно полгода не выступает на профессиональном уровне из-за отсутствия клуба, прокатился в московском метро. В сторис Instagram он опубликовал видео такой своей поездки. Многие подписчики футболиста сразу же стали строить теории, что игрок испытывает финансовые трудности. Впрочем, сам Дмитрий Тарасов пояснил, почему он вдруг оказался в метро.

Метро. Фото
Тарасов прокатился в метро/https://www.instagram.com/tarasov23/

«Метро очень удобно, когда в Москве пробки девять баллов. 25 минут — и я дома. От дома до метро — пять минут. Ближе к народу!» — сказал 32-летний спортсмен.

Напомним, что недавно футболист выразил желание снизить сумму алиментов, которые он выплачивает первой жене Оксане с четырехсот тысяч рублей до прожиточного минимума в Москве. У него, напомним, от женщины есть дочь Ангелина. Он хотел бы выплачивать примерно 15 тысяч рублей.

Добавим, что сейчас Дмитрий Тарасов переквалифицировался в блогера. Это дает ему небольшой доход. При этом тех, кого он рекламирует в своем блоге, расплачиваются с ним по бартеру. Футболист благодаря такому заработку имеет возможность вывести свою семью на отдых за рубеж. Кстати, скоро в семье футболиста будет прибавление. Должна родить его супруга модель Анастасия Костенко. У пары уже есть совместная дочь Милана.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ближе к народу!»: безработный Дмитрий Тарасов осваивает метро
Интересно?
Поделись с друзьями: