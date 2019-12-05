«Ближе к народу!»: безработный Дмитрий Тарасов осваивает метро

Футболист так и не может найти себе новую команду.

Футболист Дмитрий Тарасов, который уже примерно полгода не выступает на профессиональном уровне из-за отсутствия клуба, прокатился в московском метро. В сторис Instagram он опубликовал видео такой своей поездки. Многие подписчики футболиста сразу же стали строить теории, что игрок испытывает финансовые трудности. Впрочем, сам Дмитрий Тарасов пояснил, почему он вдруг оказался в метро.

«Метро очень удобно, когда в Москве пробки девять баллов. 25 минут — и я дома. От дома до метро — пять минут. Ближе к народу!» — сказал 32-летний спортсмен.

Напомним, что недавно футболист выразил желание снизить сумму алиментов, которые он выплачивает первой жене Оксане с четырехсот тысяч рублей до прожиточного минимума в Москве. У него, напомним, от женщины есть дочь Ангелина. Он хотел бы выплачивать примерно 15 тысяч рублей.

Добавим, что сейчас Дмитрий Тарасов переквалифицировался в блогера. Это дает ему небольшой доход. При этом тех, кого он рекламирует в своем блоге, расплачиваются с ним по бартеру. Футболист благодаря такому заработку имеет возможность вывести свою семью на отдых за рубеж. Кстати, скоро в семье футболиста будет прибавление. Должна родить его супруга модель Анастасия Костенко. У пары уже есть совместная дочь Милана.