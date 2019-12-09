«Чудо-малыши»: дочь Юдашкина показала подросших внуков модельера

Галина готовится украсить свое жилье в Гонконге к Новому году.

Валентин Юдашкин воспитал дочку Галину вместе со своей супругой Мариной. Теперь девушка живет самостоятельно и воспитывает внуков модельера. Она тоже строит карьеру в модной индустрии и выпускает коллекции одежды для детей. Осенью девушка уехала жить в Китай на длительное время, так как там ей предложили хорошую работу. Теперь она с мужем Петром Максаковым и наследниками проводит время в Гонконге.

Не исключено, что именно там Галина встретит Новый год. Накануне она провела выходной с наследниками. Они прошлись по магазинам и выбрали себе елку. В соцсети дочь Юдашкина поделилась трогательным фото, на котором запечатлена с сыновьями. Трехлетний Анатолий в модном костюме стоит рядом с мамой и показывает язык, а годовалый малыш Аркадий в джинсах и пуховой куртке сидит на руках у родительницы.

«Так быстро растут, что скоро будут меня на руках носить», — отметила Галина.

Позже в соцсети она запечатлела мужа, который несет в мешке новогоднюю красавицу. «Елку купили», — похвасталась девушка.

Многие поклонники согласились с Галиной в том, что ее мальчики заметно подросли. «Детки у вас удивительные, чудесные!», «Такую маму можно, пусть растут вам на радость и больше светлых дней», «Пусть подольше остаются детьми! Мальчики ваши чудесные!», «Чудо-малыши», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее Галина рассказала, как устроилась в чужой стране. Она призналась, что успела оценить местную медицину, а также устроила детей в местный садик. Аркадий и Анатолий уже изучают несколько языков. Внуки модельера много времени проводят с бабушкой и дедушкой, когда находятся в России. Также Марина и Валентин Юдашкины теперь приезжают к ним в Китай.