«Кожа отдыхает»: дочь Юдашкина отказалась от макияжа в Гонконге

Семья Юдашкина в конце лета отдохнула в Израиле. Тогда то жена модельера Марина демонстрировала стильные образы, то их дочь Галина, которая растит двух сыновей. Девушка унаследовала красоту матери и чувство стиля. К слову, вернувшись в Москву она вскоре вновь отправилась в поездку. Дочь кутюрье неожиданно сообщила, что переехала жить с мужем и детьми в Китай. Вот уже почти месяц она находится в Гонконге.

Погода в Азии стоит жаркая, поэтому Галина часто облачается в мини-шорты и короткие платья. Когда у девушки выдается свободное время, то она посещает соседние города. Так осенью она побывала в Макао. На днях дочка Юдашкина решила поделиться кадрами с прогулки со старшим сыном Анатолием. Девушка призналась, что на время пребывания за границей отказалась от макияжа.

На фото она предстала без капли косметики, продемонстрировав свою естественную красоту. «В Гонконге мало кто ходит с макияжем, кожа отдыхает каждый день», — призналась Галина. Она также показала наследника, который общался с ней на английском языке. Мальчик подрос и освоил езду на самокате.

Стоит отметить, что дочь модельера в 28 лет выглядит очень молодо и свежо. Поклонники также отмечают, что она очень заботливая мама. Галина не скрывает, что регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме. А вот как она ухаживает за кожей лица, остается лишь догадываться.

А вы не боитесь выходить на улицу без косметики?