«Помолодела»: в Сети обсуждают преобразившуюся Софию Ротару

Вечером 7 декабря в Москве состоялась «Песня года». Именно с этого концерта стартует марафон предпраздничных мероприятий, которые уже на новогодних каникулах увидят телезрители. На этот раз фестиваль привлек внимание десятков знаменитостей. Николай Басков, Кристина Орбакайте, Юлианна Караулова, Жасмин, Лев Лещенко, Кети Топурия и другие звезды блистали в тот вечер. А Филипп Киркоров сменил несколько нарядов и смог пообщаться с Софией Ротару.

Украинская артистка еще осенью объявила, что приедет в Россию с концертами. Тогда не все с радостью встретили эту новость. Больше полугода она не выступала в нашей стране, поэтому ее возращение вызвало много вопросов. И это при том, что летом она приезжала в Сочи на фестиваль «Новая волна». Несмотря на козни злопыхателей, на этот раз Софию Михайловну публика тоже встретила с теплом. А после выступления в гримерке с певицей пообщался Киркоров и одарил ее комплиментами.

В соцсети король российской эстрады разместил видео, на котором провожает Ротару до машины. Певицы выглядела неотразимо в черно-белом платье оверсайз. «Она уникальная, она любимая, она народная артистка СССР. Вы королева», — произнес Филипп Бедросович. Многие поклонники с ним согласились. Под постом они стали бурно обсуждать внешность 72-летней звезды. «Самая красивая и обаятельная женщина, с возрастом все краше и краше!», «Тот единственный случай, когда Филипп ненадолго убрал свою корону», «Помолодела», «Какая красивая, ничего не скажешь», — отозвались пользователи.

Другие обратили внимание на слова Киркорова. «Ага, Пугачева у нас королева, но не эта!», «А Алла Борисовна??? Алмаз?», «Алла Борисовна не простит Филиппу», «Какой молодец, что показал ее нам», — прокомментировали пост подписчики.