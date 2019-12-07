«Решила похулиганить»: Жасмин надела глянцевый тренч на голое тело

7 декабря на площадке «ВТБ Арена» прозвучали лучшие хиты уходящего года в оригинальном исполнении в рамках музыкального фестиваля «Песня года». Гостями мероприятия стали почти все звезды отечественной эстрады. Филипп Киркорова сменил три наряда за вечер. Не отставал от него и Николай Басков. Также появились на концерте: Полина Гагарина, Анна Калашникова, Кристина Орбакайте, Лев Лещенко и другие именитые персоны.

Появилась среди гостей и Жасмин. Не так давно она удивила всех, представ в костюме с пайетками на премии «Виктория», показав роскошное декольте. На этот раз образ певицы был еще более откровенным. Она появилась на ковровой дорожке в алом глянцевом тренче, который надела на голое тело. Ее шею украшал золотой чокер, а в ушах красовались крупные серьги. Завершили образ туфли-лодочки телесного цвета.

«Решила сегодня похулиганить! Поэтому в красном! И не только в тренче… но еще лодочки и украшения», — отметила Жасмин в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Артистка была улыбчива, хотя многие ее коллеги успели утомиться и не могли скрыть усталость на концерте. Так Гагарина призналась, что уже давно не может выспаться. А вот Басков и Киркоров как заводные переодевались, выступали и общались с журналистами, умудряясь быть всюду и сразу.

Напомним, что Жасмин является многодетной мамой. Она воспитывает сына Михаила от первого брака, а также Маргариту и Мирона от нынешнего мужа. При этом певица продолжает строить карьеру и успевает следить за собой. Фигуре артистки могут позавидовать даже модели.