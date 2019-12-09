ЗВЕЗДЫ

Семилетний сын Киркорова «терпеть не может» показы Юдашкина

Об этом рассказал сам король российской эстрады.

Семилетний сын Киркорова «терпеть не может» показы Юдашкина
Филипп Киркоров с детьми. фото: globallookpress

Филипп Киркоров является отцом двоих детей. При этом он активно строит карьеру, снимается в различных проектах и гастролирует. В загородном доме артиста много места, поэтому его наследники Алла-Виктория, которой недавно исполнилось восемь лет, и Мартин никогда не скучают. У них много игрушек на любой вкус и цвет. Но при этом малыши не избалованы и не ведут светский образ жизни. В новом интервью артист признался, что гордится своими отпрысками.

«Только к Юдашкину иногда ходят на показы. Мартин терпеть не может эти показы, но ради сестры выходит на подиум», — поведал Киркоров. Он также отметил, что его дети посещают обычную школу Певец хочет, чтобы его отпрыски, как и он в свое время, окончили школу с золотой медалью. При этом артист заверил, что не собирается копаться в талантах Аллы-Виктории и Мартина. По его словам, что им нравится, тем они и занимаются. «Лепить из них звёзд никогда не буду», — подчеркнул Филипп Бедросович в передаче «Ты не поверишь!».

Добавим, что наследники звезды совсем недавно приняли участие в показе Юдашкина. Никто не подозревал, что Мартину не нравится дефилировать по подиуму. Он шел вместе с сестрой за руку, демонстрируя творения модельера. При этом дети Киркорова не в первый раз участвовали в модном показе. В их копилке уже много подобных мероприятий.

Отметим, что в школу дети певца пошли одновременно, хотя Мартин младше сестры на год. Педагоги отговаривали короля российской эстрады от этой идеи, так как считали, что мальчику будет дискомфортно, но в итоге ему стало скучно в подготовительной группе, поэтому теперь в школу он ездит вместе с Аллой-Викторией.

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Семилетний сын Киркорова «терпеть не может» показы Юдашкина
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