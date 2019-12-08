Киркоров подластился к ошеломленной Ротару

Для многих выступление украинской певицы на ежегодном концерте "Песня года" стало полной неожиданностью. Не только слушатели очень тепло приняли обожаемую исполнительницу, многие звезды российского шоу-бизнеса тоже были очень рады ее видеть.

Поп-король Филипп Киркоров был вообще вне себя от счастья. Столкнувшись с Софией Ротару за кулисами, музыкант стал одаривать ее всевозможными комплиментами. Продюсер назвал солистку уникальным человеком, отметив, что несмотря ни на что она является заслуженной артисткой СССР. Более того, он заявил, что она — легенда России.

«Да, вы бываете не так часто у нас теперь, но от этого наша любовь к вам еще сильнее»,— заливался соловьем Киркоров.

Музыкант продолжал восхвалять знаменитость. Он даже назвал ее королевой. Ротару его слова вогнали в краску. На опубликованном в Instagram-аккаунте композитора ролике видно, что София Михайловна стесняется. Она от всей души поблагодарила Филиппа Бедросовича за теплые слова и, главное, за поддержку.

Киркоров, в свою очередь, признался, что всегда ровнялся на Ротару. Он также безмерно счастлив, что инога предоставляется возможность выступать с ней на одной сцене.