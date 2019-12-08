«Маленькая деревенская школа без понтов»: Киркоров рассказал, где учатся его дети

Как сказал поп-король, его наследники не избалованные ребята и они не ведут светский образ жизни.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что гордится своими детьми. По его словам, они не избалованные ребята, не ведут светский образ жизни.

«Только к Юдашкину иногда ходят на показы. Мартин терпеть не может эти показы, но ради сестры выходит на подиум. Ребята учатся в обычной школе. Маленькая деревенская школа без понтов. Я ими доволен», — сказал он.

При этом поп-король сказал, что он сам когда-то закончил школу с золотой медалью. «Что выросло, то выросло. Хочу, чтобы и дети повторили мой путь. Они еще совсем дети – это их большой талант. А я не копаюсь в их талантах. Хочешь в футбол играй, хочешь порисуй, хочешь на коньках покатайся. Лепить из них звёзд никогда не буду», — сказал он.

Отметим, что Киркорову не советовали отдавать своих детей в один год в школу. Педагоги говорили, что Алла-Виктория будет давить на брата, который чуть младше ее. Впрочем, позже стало известно, что Мартину не интересно уже в подготовительной группе. В итоге Киркоров и его отдал в школу. Правда, у ребенка не было традиционной линейки и первого сентября.