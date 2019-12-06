Ким Кардашян странно украсила свой безжизненный дом к Рождеству

Одна из самых богатых знаменитостей Ким Кардашян опубликовала в сториз Instagram рождественские украшения своего огромного дома. И снова шокировала своих подписчиков странным выбором стиля. Поклонники давно критикуют звезду за то, что она, обладая огромным состоянием, декорировала свой дом в холодном минималистическом стиле. В пустых комнатах, всех оттенков серого и белого, практически нет мебели и украшений, отчего роскошный особняк больше похож на безжизненный отель.

Впрочем, рождественские украшения не добавили ярких красок в дом, так как они представляют собой чисто белые искусственные деревья разного роста и причудливых форм. Подписчиков порадовал только сад телезвезды, в котором живые деревья светятся, украшенные гирляндами, и создают ощущение праздника и волшебства.

Роскошный калифорнийский особняк звёздного семейства был куплен за 20 миллионов долларов в 2014 году. Сейчас эксперты оценивают дом уже в 60 миллионов долларов. 39-летняя Ким Кардашян живет в нем со своим мужем рэпером Канье Уэстом и четырьмя детьми – Нортом, Чикаго, Сейнтом и Псалм.

Комментаторы выражают надежду, что когда-нибудь Ким покажет им секретную комнату, в которой будет яркий диван, стены теплых оттенков и милые уютные безделушки, которые и вдыхают жизнь в пространство.