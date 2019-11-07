Звездный стиль

Шейк в мужском костюме-тройке затмила Ким Кардашян в ботфортах

Модель посетила премию журнала WSJ Innovator Awards в Нью-Йорке.

Шейк в мужском костюме-тройке затмила Ким Кардашян в ботфортах
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк провела целую неделю в Майами. Она отдыхала с друзьями на знаменитом пляже Майами-Бич. Модель позволила себе немного расслабиться. Она побаловала себя фастфудом, а ее номер был полон алкогольных напитков. Буквально за несколько дней девушка получила красивый бронзовый загар. После такого отпуска звезда вернулась в Нью-Йорк и сразу оказалась на светском мероприятии.

Накануне Ирина посетила премию журнала WSJ Innovator Awards, которая прошла в Музее современного искусства. Свои награды получили инноваторы, которые привнесли что-то новое в свою деятельность. Модель привлекла к себе внимание с помощью необычного образа. Она отказалась от платья в пользу мужского костюма-тройки от Burberry. Монохромный образ Шейк дополнила клатчем в тон и туфлями на каблуке.

Даже в мужском костюме модель выглядела очень женственно. Ей удалось затмить Ким Кардашян, которая пришла на премию со своим супругом Канье Уэстом. Инста-дива была облачена в джинсовый комплект и очень высокие ботфорты синего цвета. В этот день она и ее супруг награждали лауреатов премии. К слову, одним из победителей мероприятия стал близкий друг Шейк Риккардо Тиши. Его признали главным фэшн-инноватором. Многие гости в этот день пришли в его нарядах.

Вечер модель провела в теплой компании. Она с удовольствием фотографировалась, но общения с прессой, как обычно, предпочитала избегать. Напомним, что пока Ирина отдыхает за ее дочерью приглядывал Брэдли Купер. Он уже оправился от расставания с русской красавицей. Папарацци даже заметили его на прогулке с другой женщиной.

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Звездный стильИрина ШейкКим Кардашян
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Шейк в мужском костюме-тройке затмила Ким Кардашян в ботфортах
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