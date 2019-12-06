Лена Миро назвала Запашного живодёром, а Дзюбу – придурковатым

Также скандальная блогерша напомнила, что директор Большого Московского цирка живёт на наши налоги.

Интервью Эдгарда Запашного, в котором он призывает «крошить» агрессивных футбольных фанатов и «переломать им части тела» вызвало серьёзный резонанс в интернет-сообществе. В своём духе высказалась и скандально известная блогерша Лена Миро.

«Мне стало ясно, что садист он не только в цирке», – написала Миро на своей странице в ЖЖ и назвав Запашного агрессивным живодёром, предрекла ему будущее участие в БДСМ-играх.

«Не удивлюсь, если скоро мы все узнаем, как Запашный на кого-то напал или придушил любовника во время своих БДСМ-игр».

Мимоходом Миро прошлась и по личности Артёма Дзюбы, назвала его «придурковатым» и посоветовала футболисту прочитать пару книжек и начать выкладываться на поле.