«Дзюба, Дзюба, Нетаньяху»: Ургант объяснил мат в адрес футболиста

Ведущий пожаловался, что выпуск «Вечернего Урганта» накануне в эфир не вышел, а этого никто не заметил.

В эфире очередного выпуска программы «Вечерний Ургант» ведущий пожаловался, мол, вчера нас не было в эфире, и никто не заметил. Все потому, что вчера был один из самых важных матчей в истории сборной России по футболу.

«Мы играли со сборной Сан-Марино. Самый зрелищный матч, который для нашей сборной проходил по принципу, кто не забил, тот лох. Но не этим запомнилась игра. А тем, что с трибун раздались нецензурные скандирования в адрес Дзюбы», — напомнил Иван.

Ведущий порассуждал, кто бы мог так кричать известному футболисту. Он предположил, что это могли быть израильские поклонники: «Дзюба, Дзюба, Нетаньяху». А, возможно, это местные зрители – Сан-Марино страна маленькая, а Дзюба очень большой. Может, когда он въехал туда, двум семьям пришлось уехать на время в Италию.

В тоже время Ургант предположил, что это могли быть и российские болельщики. Однако, он отметил, что так кричать на выступлениях сборной не принято, не то, что во время внутреннего чемпионата, мол, «как ни крути, это часть клубной культуры».

«Некоторые ради этого специально берут детей, а если позволяет погода, показывают, куда должен идти игрок», — подметил Иван.

Ведущий предположил, что, попав на игру, российские болельщики перед этим испытали огромный стресс – прямого рейса нет, везде выставки, классическая музыка, памятники архитектуры. Так что выплюнуть матерный комок из себя они смогли только на стадионе.

«Спасибо тебе, Артем, что спасаешь наших туристов от матерной интоксикации, комка в горле, который сидел в них с Саратова. Позволяешь не забывать, что есть на свете великая страна с великим языком», — заключил ведущий.

Напомним, несколько дней назад на своем шоу ведущий вечернего шоу прямо во время эфира снял штаны.