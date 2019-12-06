Эдгард Запашный призвал «крошить» футбольных болельщиков

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный дал интервью изданию «Спорт день за днём», где очень откровенно и жёстко высказался о поведении футбольных болельщиков. В частности он напомнил, как «спартаковцы» обматерили «зенитовца» и форварда сборной России Артёма Дзюбу, и заявил, что в таких случаях надо вводить ОМОН и ломать фанатам части тела, чтобы они начали более уважительно относиться к игрокам из других команд.

Также дрессировщик предложил оградить сектор ярых болельщиков специальными жалюзи. И в случае агрессивного поведения и использования ненормативной лексики, жалюзи будут подниматься, перекрывая обзор футбола, зато оставляя открытым выход со стадиона и «пусть они хоть оборутся в этой коробке».

В последние годы на братьев Запашных обрушилось много критики. Зоозащитники, чьё движение набирает силу, резко осуждают любые развлекательные мероприятия, связанные с участием животных. В Сети бродит множество роликов с нападениями диких зверей во время цирковых выступлений, а про братьев-дрессировщиков сочинили уже сотни издевательских шуток, которые гуляют по сети. Но по словам Эдгарда, защита прав животных часто приобретает форму идиотизма и привёл в пример людей, которые подходят к конной полиции и требует офицеров слезть с лошади, потому что «это свободное животное».

«Раньше без интернета только в семье знали, что ты – идиот», — заявил дрессировщик и отметил, что любая сфера деятельности и журналистская статья обязательно найдёт критиков.