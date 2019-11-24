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Вера Брежнева на «Золотом граммофоне» призналась мужу в любви

Певица также рассказала, что в зале ее выступление смотрела мама.

Вера Брежнева на «Золотом граммофоне» призналась мужу в любви
ВЕРА БРЕЖНЕВА (ФОТО: INSTAGRAM.COM/VERVERA)

Кроме того, что один из ведущих «Золотого граммофона» Сергей Светлаков на нынешней церемонии, кстати, уже 23-й по счету, впервые пошел в зал угощать зрителей спиртным, было еще одно новшество.

По крайней мере, именно так представили Ургант и Светлаков работу в зале «камер поцелуев» во время исполнения своей песни «Любите друг друга» Верой Брежневой. После того, как певица получила свой первый граммофон, она обратилась к зрителям.

«Я впервые спустилась в зал в Кремле, и мне все понравилось: красивые люди, красивое мероприятие. Где-то в зале впервые на выступление пришла посмотреть моя мама и племянница Саша. Я ее, правда, не увидела. Я вас всех люблю, люблю свою семью, люблю мужа, люблю людей, люблю жизнь. И желаю вам того же», — сказала звезда.

Напомним, признание в любви супругу Константину Меладзе прозвучало, конечно, по-особенному. Ведь в последние дни пресса и поклонники артистки обсуждают предполагаемое расставание супругов, которое, якобы, из-за нового увлечения Меладзе.

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Тэги:

Вера БрежневаКонстантин Меладзепремия "Золотой граммофон"Сергей Светлаков
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Вера Брежнева на «Золотом граммофоне» призналась мужу в любви
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