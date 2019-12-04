Звездный стиль

Собчак не покупает сыну дорогую одежду, а Шепелев, наоборот, заставляет ее носить

Телеведущие обменялись мнением о детском гардеробе в шоу «Осторожно, Собчак».

Собчак не покупает сыну дорогую одежду, а Шепелев, наоборот, заставляет ее носить
Собчак и Шепелев рассказали, как одевают своих сыновей. Фото: стоп-кадр из шоу «Осторожно, Собчак».

Ксения Собчак пришла в гости к своему коллеге-телеведущему Дмитрию Шепелеву. В рамках своего YouTube-шоу она расспросила мужчину о его сыне Платоне и взаимоотношениях с семьей Жанны Фриске.

Помимо прочего, журналистка зашла в комнату 6-летнего Платона, оценила обстановку, игрушки и костюмы мальчика. Ксении стало интересно, является ли парень модником.

«Модник — я, — признался Дмитрий. — Я не могу остановиться, я покупаю-покупаю… И все это, знаешь, одевается один-два раза, и потом я с удовольствием дарю эти вещи кому-то».

Речь шла именно о нарядах Платона. Собчак сказала, что понимает страсть Шепелева, и спросила, покупает ли он сыну дорогие вещи — Gucci, например. Дмитрий показал пару брендовых шмоток. Ксения в ответ призналась, что она старается не баловать ребенка с детства дорогими марками, потому что «дети в Gucci» ее коробят.

«У нас все — Zara», — призналась телеведущая.

«А мне очень нравится, когда «замес» дешевой и дорогой одежды», — ответил Шепелев.

Он рассказал, что прошлым летом купил Платону сандалии Gucci, тот надел эту обувь всего пару раз, а затем вырос из нее. Мужчине было так жалко брендовую вещь, что он все равно заставлял сына продолжать ее носить.

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Собчак не покупает сыну дорогую одежду, а Шепелев, наоборот, заставляет ее носить
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