ЗВЕЗДЫ

Романтическое свидание: Шепелев перестал скрывать новую возлюбленную

Телеведущий признался, что из-за ребенка у него порой не хватает времени, чтобы побыть со своей второй половинкой наедине.

Романтическое свидание: Шепелев перестал скрывать новую возлюбленную
Дмитрий Шепелев. фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев в этом году стал чаще говорить о своей личной жизни. Он делится своим опытом о воспитании сына Платона. Мама мальчика Жанна Фриске четыре года назад скончалась от рака мозга. С тех пор телеведущий сам заботится об их наследнике. Он старается не избаловать отпрыска и в то же время не жалеет денег на подарки для него, которые дарит лишь по праздникам. Эти летом ведущий свозил сына в Европу.

Обычно Шепелев ничего не говорит о новой возлюбленной. По слухам, он встречается с 36-летней Екатериной Тулуповой. Друг телеведущего рассказывал, что они живут вместе около года. Девушка является дизайнером, поэтому часто пара ходит на разные выставки для вдохновения. У нее есть дочь Лада от прошлых отношений. Она дружит с сыном Дмитрия. Любопытно, что родители малышей даже завели одинаковых собак породы ши-тцу.

А теперь Шепелев признался, что ему порой сложно найти время, чтобы уединится с возлюбленной. Хотя он считает, что это очень важно. «Чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле, никогда не доходят руки. „Да-да, хорошая идея, обязательно надо сделать“. И так неделя за неделей», — пожаловался телеведущий. Он отметил, что рутина затягивает, поэтому даже прогулки с собаками или с детьми приносят удовольствие, только если иногда вырываться из повседневного сценария.

«Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый», — заявил Шепелев.

Похоже, что у него намечается настоящее романтическое свидание. Поклонники поддержали мужчину. Они отметили, что отдыхать со своей второй половинкой — это очень важно. «Дмитрий, отдыхайте! Сыну вашей заботы хватает всегда», «Дмитрий, шестилеток уже можно в детские лагеря отправлять и вот она — свобода», «Пока дети маленькие отдыхайте с ними, лет в 12 они вас сами из дома будут выпроваживать», — прокомментировали пост подписчики.

А вы проводите время без детей?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ШепелевЗвездные детизвездные семьи
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Романтическое свидание: Шепелев перестал скрывать новую возлюбленную
Интересно?
Поделись с друзьями: