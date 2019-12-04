Материнская нежность: София Каштанова снялась с 10-месячным сыном Джорджем

София Каштанова прославилась благодаря сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Психологини». А некоторое время назад актриса поставила карьеру на паузу из-за беременности. Она уехала рожать в Мексику, где уже давно живет ее мама. Наследник звезды появился на свет в феврале, но об этом стало известно только спустя два месяца. Там артистка и провела первые месяцы после рождения, наслаждаясь теплой погодой и спокойствием.

Летом София все же вернулась в Россию. Она делилась снимками с прогулки, на которых позировала с коляской. Мальчика, который получил имя Джордж, она долгое время скрывала. Тем не менее, актриса рассказывала, как за ним ухаживает и даже стала учить малыша плавать, когда ему было только семь месяцев. До недавнего времени у поклонников не было возможности разглядеть наследника Каштановой, так как она подбирала такие ракурсы, что его практически не было видно.

Но на днях девушка поделилась кадрами из новой фотосессии. Она впервые снялась с ребенком на профессиональную камеру. В кадре София держит на руках обнаженного 10-месячного сына. Малыш тянет за цепочку на шее своей мамы. У него уже отрасли темные волосы. Снимок получился очень чувственным.

«Моему малышу уже 10 месяцев ! Love is ..» — написала актриса.

Поклонники пришли в восторг от нежных кадров. Многие оставили теплые пожелания крохе и его родительнице. «Моя ты красота!!! Поздравляю! Я даже не знала. Очень рада за тебя! Растите», «Прелестно», «Какая милота», «Классная фотка! Сколько любви и нежности в ней», «Материнство это такое счастье», «Волшебные», — прокомментировали пост подписчики. К слову, своего супруга актриса до сих пор скрывает. В интервью она признавалась, что папа Джорджа наполовину русский, наполовину армянин и является не публичным человеком.