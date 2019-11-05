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«Плохо с точки зрения кармы»: Каштанова вспомнила об отношениях с женатым

Актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала о существующих для нее табу.

«Плохо с точки зрения кармы»: Каштанова вспомнила об отношениях с женатым
Софья Каштанова. Фото: Михаил Фролов/КП

Софья Каштанова не так часто делится с публикой подробностями своей личной жизни, поэтому любое ее высказывание на тему семьи и отношений становится настоящим откровением. Недавно актриса дала интервью, в котором поделилась своими соображениями на тему взаимоотношений мужчины и женщины. 

Софья Каштанова
Софья Каштанова. Фото: ЭГ

Так, она призналась, что не может представить себя с женатым мужчиной. Она не скрывает, что такое общение в ее жизни случалось и она до сих пор с трудом об этом вспоминает. «Это плохо с точки зрения кармы», — сказала  актриса изданию «7 дней». Актриса добавляет, что она против подобных отношений по многим причинам. 

Каштанова вспомнила о том, как однажды случайно увидела на руке ухажера кольцо и выяснила, что он женат и имеет двухмесячного ребенка. По ее словам, больше она того мужчину не видела. 

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«Плохо с точки зрения кармы»: Каштанова вспомнила об отношениях с женатым
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