«Плохо с точки зрения кармы»: Каштанова вспомнила об отношениях с женатым

Актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала о существующих для нее табу.

Софья Каштанова не так часто делится с публикой подробностями своей личной жизни, поэтому любое ее высказывание на тему семьи и отношений становится настоящим откровением. Недавно актриса дала интервью, в котором поделилась своими соображениями на тему взаимоотношений мужчины и женщины.

Так, она призналась, что не может представить себя с женатым мужчиной. Она не скрывает, что такое общение в ее жизни случалось и она до сих пор с трудом об этом вспоминает. «Это плохо с точки зрения кармы», — сказала актриса изданию «7 дней». Актриса добавляет, что она против подобных отношений по многим причинам.

Каштанова вспомнила о том, как однажды случайно увидела на руке ухажера кольцо и выяснила, что он женат и имеет двухмесячного ребенка. По ее словам, больше она того мужчину не видела.