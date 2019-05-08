Звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова возвращается на родину с сыном

Актриса предпочла провести декретный отпуск в гостях у мамы в Мексике, но теперь спешит в Москву.

Софья Каштанова полюбилась зрителям, когда снялась в сериалах «Психологини» и «Полицейский с Рублевки». О личной жизни она предпочитает не рассказывать, но в феврале этого года девушка впервые стала мамой. О радостном событии журналисты узнали, когда малышу актрисы исполнилось два месяца. По некоторым данным, ребенок родился в Мексике, именно там находилась девушка незадолго до родов.

Актриса не рассказывает об отце ребенка. Она предпочла насладиться декретным отпуском в полной мере, оставшись гостить у своей мамы, которая живет в Мексике с ее отчимом. Все это время Каштанова наслаждалась хорошей погодой, загорала и купалась в теплой соленой воде. Несколько недель назад звезда проговорилась, что она воспитывает сына, но его имя она так и оставила в секрете.

Однако Софья, кажется, уже успела соскучиться по родине и со дня на день вернется в Москву и привезет с собой трехмесячного сына.

«Сколько всего произошло и сколько всего поменялось. Были расставания, воссоединения, потери, приобретения и главное событие жизни — рождение сына! Жизнь фантастична и так циклична», — поделилась Каштанова.

Поклонники рады скорому возвращению актрисы. Они пожелали девушке успехов в карьере. Скорее всего она вскоре приступит к съемкам в новых проектах и не будет засиживаться в декрете. К слову, знаменитость быстро пришла в форму после родов.