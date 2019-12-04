ЗВЕЗДЫ

В домашней обстановке: дочь Алсу поделилась редким снимком в обнимку с отцом

Микелла поздравила свого родителя с днем рождения в соцсети.

В домашней обстановке: дочь Алсу поделилась редким снимком в обнимку с отцом
Алсу и Микелла. фото: instagram.com/mikellaabramova/

Алсу является популярной певицей, но свою личную жизнь она старается оберегать от посторонних глаз. Но после скандала, который произошел весной на шоу «Голос. Дети», артистка стала чаще появляться на публике. Несмотря на критику и обвинения в фальсификации итогов голосования, Алсу смогла защитить свою наследницу, которая участвовала в шоу.  11-летняя Микелла Абрамова теперь продолжает строить карьеру певицы и время от времени выступает на сцене.

Так как Алсу редко публикует семейные фото и почти не появляется на публике со своим мужем Яном Абрамовым, порой появляются слухи о проблемах в их отношениях. Но недавно артистка со своей семьей побывала в гостях у Филиппа Киркорова. А 4 декабря сама Микелла опубликовала трогательное фото с папой. В кадре они обнимаются в домашней обстановке. При этом Ян облачен в костюм с брюками и жилеткой, а его наследница в джинсы с футболкой.

«С днем рождения, любимый папочка. Просто хочу, чтобы ты всегда был здоровым и счастливым. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь!» — обратилась девочка к имениннику.

Поклонникам редко удается увидеть супруга Алсу, поэтому снимок вызвал повышенный интерес. Многие присоединились к поздравлениям. «Копия папы», «Повезло с папой», «Ваааау, какие красивые и похожи», «Наши поздравления!!! Фото классное!», «Папа похорошел», «Отлично выглядит», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что в одном из интервью певица рассказывала, что достаточно строго воспитывает своих детей. Они посещают престижную школу и с малых лет изучают английский язык. Микелла говорит на нем безупречно. По словам Алсу, ее супруг тоже активно принимает участие в воспитании наследников. Напомним, что у пары подрастают две дочки и сын.

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В домашней обстановке: дочь Алсу поделилась редким снимком в обнимку с отцом
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