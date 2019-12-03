Звездочки во всем блеске: в Москве наградили дочь Алсу и Жасмин

В столице состоялась яркая церемония вручения премии Fashion People Awards Kids 2019. Награды за различные творческие достижения достались детям. В числе победителей оказались и звездные отпрыски.

К примеру, премию получила Микелла Абрамова, дочь Алсу, Маргарита Шор, наследница Жасмин, Владимир Глебов, сын Юлии Беретты (бывшая солистка группы «Стрелки»).

Запомнилось яркое выступление Кати Лель и ее дочери Эмилии. Девочка вышла на сцену вместе с мамой, чтобы спеть песню «Я по тебе скучаю». 10-летняя звездочка смущалась, но все-таки смогла справиться с волнением, благо знаменитая мама рядом ее подбадривала. Обе красавицы выбрали для своего выступления динамичный стиль. Одежда Эмилии была расшита пайетками, которые красиво блестели в свете софитов.

А вот для Микеллы, дочери Алсу, сцена как дом родной. Ее выступление было встречено зрителями бурными аплодисментами. Мама тоже поддержала наследницу и спела с ней дуэтом. Алсу появилась на премии в новом имидже – с ярким макияжем, стрижкой каре и в дерзком наряде. Под классический двубортный жакет она надела кожаный топ.

Юлия Барановская появилась на церемонии с 14-летним сыном Артемом Аршавиным. Мальчик сильно возмужал и стал абсолютной копией папы – футболиста Аршавина. Кстати, в этом же костюме в серебристую полоску подросток появлялся на дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой. А вот Юлия сменила гардероб: вместо розового наряда она надела трендовое черное платье с цветочным принтом.