Солистка группы Artik & Asti выходит замуж через полгода после знакомства

Группа Artik & Asti состоит из двух человек — Анны Дзюбы и Артика. Они стали сотрудничать несколько лет назад и в итоге обрели популярность. Анна редко делится подробностями своей личной жизни, но некоторое время назад она пережила тяжелое расставание с бойфрендом. Правда вскоре певица стала встречаться с 40-летним бизнесменом Станиславом Юркиным. Разница в 11 лет нисколько не смущает влюбленных.

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После того, как их отношения перестали быть тайными, Дзюба стала появляться на публике со своим избранником. А на днях в СМИ появилась информация, что спустя полгода отношений они решились на новый шаг — назначили дату свадьбы. Солистка Artik & Asti выйдет замуж в 2020 году, пишет Super. Анна впервые облачиться в белое платье и станет невестой, а вот Станислав был женат на визажисте Яне Симаковой, которая родила ему дочь Варю. После развода они остались в хороших отношениях.

Поклонники рады за артистку. Еще летом после поездки пары в Грецию на пальце девушки появилось заветное колечко. А Юркин в соцсетях уже давно называет свою возлюбленную женой. Отметим, что Анна будет готовиться к свадьбе одновременно с Викторией Лопыревой, которая не так давно тоже объявила о помолвке. Модель на днях уже заглянула в бутик и примерила несколько белых платьев от кутюр.