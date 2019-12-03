ЗВЕЗДЫ

Солистка группы Artik & Asti выходит замуж через полгода после знакомства

Избранником девушки стал бизнесмен Станислав Юркин.

Солистка группы Artik & Asti выходит замуж через полгода после знакомства
группа Artik & Asti. фото: globallookpress.com/

Группа Artik & Asti состоит из двух человек — Анны Дзюбы и Артика. Они стали сотрудничать несколько лет назад и в итоге обрели популярность. Анна редко делится подробностями своей личной жизни, но некоторое время назад она пережила тяжелое расставание с бойфрендом. Правда вскоре певица стала встречаться с 40-летним бизнесменом Станиславом Юркиным. Разница в 11 лет нисколько не смущает влюбленных.

После того, как их отношения перестали быть тайными, Дзюба стала появляться на публике со своим избранником. А на днях в СМИ появилась информация, что спустя полгода отношений они решились на новый шаг — назначили дату свадьбы. Солистка Artik & Asti выйдет замуж в 2020 году, пишет Super. Анна впервые облачиться в белое платье и станет невестой, а вот Станислав был женат на визажисте Яне Симаковой, которая родила ему дочь Варю. После развода они остались в хороших отношениях.

Поклонники рады за артистку. Еще летом после поездки пары в Грецию на пальце девушки появилось заветное колечко. А Юркин в соцсетях уже давно называет свою возлюбленную женой. Отметим, что Анна будет готовиться к свадьбе одновременно с Викторией Лопыревой, которая не так давно тоже объявила о помолвке. Модель на днях уже заглянула в бутик и примерила несколько белых платьев от кутюр.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Artik & AstiАнна Дзюбазвездные романыЗвездные свадьбы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Солистка группы Artik & Asti выходит замуж через полгода после знакомства
Интересно?
Поделись с друзьями: