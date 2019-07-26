Звездный стиль

Солистка Artik & Asti отметилась на фестивале «Жара» в дерзком мини-платье

Ее партнер по группе выбрал черный смокинг с бабочкой.

Солистка Artik & Asti отметилась на фестивале «Жара» в дерзком мини-платье
Artik& Asti. Фото: пресс-служба

Настоящим украшением бакинского фестиваля «Жара» стала звездная пара Artik & Asti. На красной дорожке светского мероприятия музыканты прекрасно дополняли друг друга.

Асти выбрала соблазнительный женственный наряд: короткое бежевое платье с обнаженными плечами и туфли такого же цвета на шпильках. Артик – элегантный смокинг с бабочкой и лакированные ботинки. Цвет – классический черный.

Первой, кто откликнулся на фото Асти в Сети, оказалась Ольга Бузова, которая назвала ее «нереальной». Ответ подруги был еще короче – «ррррр».

Отметим, что до сих пор некоторые поклонники считают, что солисты Artik & Asti – муж и жена или, по крайней мере, пара. Вот и на этот раз, как только в Сети появилось их совместное фото, нашлись подписчики, которые тут же стали комментировать их как пару. И отнюдь не творческую. Отметим, что у Артика есть жена Рамина и двое детей, Асти предпочитает не говорить о своей личной жизни.

Напомним, музыкальный фестиваль «Жара» стартовал 25 июля, а закончится 28 июля.

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Солистка Artik & Asti отметилась на фестивале «Жара» в дерзком мини-платье
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