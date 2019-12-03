ЗВЕЗДЫ

Теперь невеста: Лопырева продемонстрировала четыре свадебных образа

Модель начала искать подходящий наряд для главного дня в своей жизни.

Теперь невеста: Лопырева продемонстрировала четыре свадебных образа
Виктория Лопырева. фото: globallookpress

Виктория Лопырева в феврале этого года родила сына Марка Лео. Долгое время она скрывала отца ребенка. Но когда модель находилась на внушительном сроке беременности, папарацци застали ее с бизнесменом Игорем Булатовым. Это вызвало бурю негодования в обществе, так как предприниматель состоял в браке с Татой Карапетян, семья которой помогла Булатову стать успешным. Лопырева была знакома с Татой, но теперь категорически утверждает, что они не были подругами.

И вот осенью Лопырева объявила, что скоро узаконит свои отношения с избранником. Хоть девушка считает себя женой Булатова и без штампа в паспорте, она объявила, что бизнесмен уже давно сделал ей предложение руки и сердца самым романтическим образом — на праздновании ее дня рождения. А накануне невеста отправилась в бутик свадебных платьев, где примерила наряды от топовых дизайнеров.

Так как 36-летняя модель успела вернуться в форму после родов, то позволила себе облачиться в самые разные фасоны. Так для начала она примерила романтическое пышное платье кремового оттенка с объемными ниспадающими рукавами, кружевным бюстом и акцентом на талии. Затем блондинка облачилась в силуэтное платье с открытой спиной и множеством кружев. Еще одним наряд с открытой спинкой и шлейфом подчеркнул фигуру Лопыревой.

Также звезда не стала отказывать себе в удовольствии и облачилась пышное сверкающее платье. «Настроение: невеста. Пока все охвачены суетой предновогодней, меня закружила — свадебная. Какое оно, платье мечты, и где его найти? Невесты меня поймут», — отметила Виктория. «Невероятной красоты платья от топовых свадебных дизайнеров типа Reem Acra и Galia Lahav, все в единственном экземпляре!», — добавила она.

Поклонники признались, что все четыре наряда сидят идеально на ее фигуре. Одни стали голосовать за первое романтическое платье, а другим приглянулся кружевной наряд с открытой спинкой. К слову, не исключено, что Виктория в самый важный день сменит несколько образов. В последнее время это стало популярно у невест.

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Виктория ЛопыреваЗвездные свадьбыЗвездный стильмода и стиль
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Теперь невеста: Лопырева продемонстрировала четыре свадебных образа
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