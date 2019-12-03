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«Я не готовился к интервью»: Дудь объяснил свой провал с Киселевым 

Владимир Познер в свое время заявил, что ведущий проиграл гостю.

«Я не готовился к интервью»: Дудь объяснил свой провал с Киселевым 
Журналист Юрий Дудь. Кадр ютуб

На днях на канале «вДудь» появилась запись разговора автора программы с музыкантом Юрием Бардашом (экс-«Грибы»), во время которой журналист обмолвился, что не готовился к интервью с телеведущим «России-1» Дмитрием Киселевым.

«Камон, я только к Киселеву не готовился, а к тебе готовился!» — сказал Дудь музыканту, который удивился, что тот знает о его совместной работе с артистом Andro.

Журналист Юрий Дудь. Кадр ютуб
Журналист Юрий Дудь. Кадр ютуб

Провальное интервью Дудя с Киселевым было опубликовано в феврале 2019 года и сразу же подверглось резкой критике со стороны интернет-сообщества. Подписчики заявили, что гость «уделал» блогера. А Владимир Познер отметил, что Дудь «не дожал гостя и потому проиграл».

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Владимир ПознерДмитрий Киселёвжурналист Юрий Дудьканал «вДудь»Новости google
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«Я не готовился к интервью»: Дудь объяснил свой провал с Киселевым 
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