«Я не готовился к интервью»: Дудь объяснил свой провал с Киселевым 

Владимир Познер в свое время заявил, что ведущий проиграл гостю.

На днях на канале «вДудь» появилась запись разговора автора программы с музыкантом Юрием Бардашом (экс-«Грибы»), во время которой журналист обмолвился, что не готовился к интервью с телеведущим «России-1» Дмитрием Киселевым.

«Камон, я только к Киселеву не готовился, а к тебе готовился!» — сказал Дудь музыканту, который удивился, что тот знает о его совместной работе с артистом Andro.

Провальное интервью Дудя с Киселевым было опубликовано в феврале 2019 года и сразу же подверглось резкой критике со стороны интернет-сообщества. Подписчики заявили, что гость «уделал» блогера. А Владимир Познер отметил, что Дудь «не дожал гостя и потому проиграл».