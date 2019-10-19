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Владимир Познер неожиданно отозвался о творчестве Тарантино

Ведущий ответил на вопрос читателя о фильме «Однажды в Голливуде».

Владимир Познер неожиданно отозвался о творчестве Тарантино
Фото: globalloookpres.com

Владимир Познер в своем блоге в Instagram время от времени отвечает на вопросы подписчиков. На этот раз один из фолловеров поинтересовался, какое впечатление на знаменитого ведущего произвел фильм «Однажды в Голливуде».

В своем ответе Познер заявил, что считает Квентина Тарантино одним из лучших режиссеров нашего времени.

«В целом я очень люблю творчество Тарантино, считаю его блестящим, совершенно оригинальным режиссёром. «Однажды в… Голливуде» – это типичный Тарантино, который скрупулезно восстанавливает для зрителя прошлое, а потом переворачивает реальность с ног на голову», — написал он.

Кроме того, ведущий Первого канала отметил, что если Тарантино приедет в Россию в то же время, что и он будет находиться здесь, то он обязательно попробует встретиться с ним и получить интервью.

«Я получил удовольствие от красоты съемок, от иронии происходящего, от бесподобной игры ДиКаприо», — подытожил Познер.

Напомним, Квентин Тарантино приезжал в Россию совсем недавно, в августе нынешнего года. Это случилось как раз для того, чтобы представить свой фильм «Однажды в Голливуде».

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Тэги:

«Однажды в... Голливуде»Владимир ПознерКвентин Тарантино
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Владимир Познер неожиданно отозвался о творчестве Тарантино
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