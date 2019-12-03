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Боулинг и каток: Бритни Спирс отметила день рождения простыми радостями

38-летняя певица провела этот день со своим молодым человеком, без толп фанатов.

Боулинг и каток: Бритни Спирс отметила день рождения простыми радостями
Бритни Спирс приходит в норму после лечения в психушке. Фото: globallookpress.com

2 декабря американской поп-звезде Бритни Спирс исполнилось 38 лет. Да, «бейби ван мор тайм» уже давно не школьница, да и за эти годы кроме всемирной популярности она пережила немало потрясений.

Однако в последние месяцы дела у звезды пошли лучше. У нее появился новый молодой человек — 25-летний инструктор по фитнесу Сэм Асгари. Он планомерно возвращает Бритни в нормальную форму, как в плане тела, так и в душевном равновесии.

И вот, на 38-летие мужчина устроил своей возлюбленной день рождения, состоящий из простых радостей. Спирс выложила в Instagram видеоотчет о своем маленьком празднике. Из него можно понять, что Сэм сводил женщину в боулинг, на пляж и на ледовый каток. Также у Бритни был небольшой розовый тортик с одной свечкой и множеством ее фотографий, напечатанных прямо на креме.

«Мы живем, мы смеемся, мы спорим и больше всего мы любим, — написал молодой человек в Instagram, поздравляя Спирс с днем рождения. — Ты можешь быть принцессой эстрады, но, в первую очередь, ты — моя принцесса».

Похоже, что Сэм пытается восполнить певице радости обычных подростков, которых она была лишена. С 8 лет звезда была активной участницей детских телешоу, а в юности уже начала вокальную карьеру. Ранее Бритни говорила, что ей приходилось очень много работать, и это была одна из причин ее срывов. Сейчас же артистка по-настоящему счастлива и не спешит возвращаться на сцену.

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Бритни СпирсБритни Спирс и бойфренд Сэм Асгаридень рождения
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Боулинг и каток: Бритни Спирс отметила день рождения простыми радостями
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