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«С моей львицей»: бойфренд Бритни Спирс восхитился певицей

Американская звезда отдыхает с возлюбленным в Майами.

«С моей львицей»: бойфренд Бритни Спирс восхитился певицей
Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: instagram.com/britneyspears/

В последнее время Бритни Спирс переживает нелегкие времена. Певица лечилась в психиатрической клинике, а потом попала в объектив папарацци, убежав из суда босиком. Эти новости об американской знаменитости повергли многих ее поклонников в шок. Некоторые решили, что на их кумира оказывается давление, и даже организовали флешмоб, потребовав освободить певицу от опеки отца.

После скандала 37-летняя артистка вместе с 25-летним бойфрендом Сэмом Асгари улетела на отдых в Майами. Влюбленные развлекаются, катаясь на водных мотоциклах и устраивая прогулки на яхте.

Парочка не скрывает своих чувств и публично признается друг другу в чувствах. Так, чета опубликовала в своих соцсетях одинаковые снимки друг с другом, сфотографировавшись на палубе корабля.

« С моей львицей», – подписал кадр с певицей Сэм Асгари.

«С моей любовью», – откровенно прокомментировала свое фото Бритни Спирс, отметив бойфренда в посте.

Таким образом, певица дала понять, что вопреки слухам о депрессии в ее жизни все хорошо и она счастлива.

Ранее звезда высказалась по поводу появления ее снимков в Сети. Певица заявила, что журналисты ретушируют ее фотографии, превращая ее в толстуху. В подтверждение своих слов звезда показала фото без фильтра, продемонстрировав подтянутую фигуру.

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«С моей львицей»: бойфренд Бритни Спирс восхитился певицей
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