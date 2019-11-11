«Мне 30 лет и я делаю уроки»: Федорова, Довлатова и другие звезды против «домашки»

Выступление стендап-комика Алексея Щербакова на ТНТ заставило задуматься не только белгородского губернатора об отмене домашнего задания, но и возмутиться российских звезд. Портал Teleprogramma.pro узнал, сколько времени знаменитости тратят на детские уроки.

Мысли многих мам и пап, только вслух и в привычной ему манере, озвучил комик Алексей Щербаков. Артист посмеялся над «домашкой» школьников, которой всегда много! И все бы ничего, если бы делать ее частенько не приходилось родителям.

«Приходит мой сын с портфелем и говорит: «Пап, смотри, сколько всего сегодня задали». Я говорю: «Отойди от меня». А минут через 20 он подходит: «Я в этом задании, пап, вообще ничего не понимаю…» — смеялся Щербаков со сцены.

Как говорится, задел за живое! Тема тут же откликнулась во всех родительских чатах.

«Мне 30, а я хожу в школу и делаю домашку», — все, как один, твердили родители. Оказалось, с этой же проблемой с завидной регулярностью сталкиваются и звезды!

Валентина Рубцова: «Дочь в слезах, я ничего не понимаю!»

«Домашние задания пора отменять, — возмутилась в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro звезда «СашаТаня» Валентина Рубцова. — Но вот почему в Финляндии школьникам могут задавать сходить с родителями в театр или погулять в парке, а у меня дочь должна через слезы зубрить правила?».

Дочь актрисы и ее супруга, бизнесмена Артура Мартиросяна, Софья учится во втором классе. Но вот звездной маме программа уже сейчас кажется непосильной.

«Как можно каждый день задавать новые правила? Она одно не усвоила, а уже второе надо зубрить. У ребенка слезы, она не понимает, боится ошибиться, — негодует Валентина. — Причем простые вещи сейчас пишутся таким сложным языком. И я со своей стороны всячески стараюсь ей объяснить, но все равно считаю, что если Софья учится в частной школе, где пять учеников в классе, то уж им-то можно разжевать все в учебное время и сделать так, чтобы дети усвоили материал на уроках».

Алла Довлатова: «За оценки ругается папа»

Радиоведущая и по совместительству многодетная мама Алла Довлатова призналась, что ленится делать уроки с детьми.

«Не моя это история. Терпеть не могу сидеть за книжками», — посмеялась она. Однако призналась, что «построила» мужа, Алексея, отвечать за проверку домашки.

«Программа большая, но и дети у меня шустрые. Бывает, что и в выходные засиживаются, но не допоздна. В десять уже спать должны. Для меня главное их здоровье, — добавила Довлатова. — Мне так же моя бабушка всегда говорила. Помню, меня как-то в школе учительница перед всем классом отчитывать начала… А я ей и говорю: «Здорова, а остальное неважно». Ее раздуло, словно бочку, и она побежала к директору».

Оксана Федорова: «У нас и предметов-то таких не было»

Оксана Федорова, будучи мамой 6-летней Елизаветы и 7-летнего Федора, напротив, окунулась с головой в учебу.

«У нас и предметов-то таких раньше не было, — поделилась с Teleprogramma.pro «Мисс Вселенная». — Мы учились в начальной школе считать и писать. Лиза и Федя же уже сейчас учат биологию, природные явления. У них есть предмет «Окружающий мир», проводят разные исследования. Но и дети сейчас более восприимчивые к информации, схватывают налету. У меня оба к пяти годам уже читали».

Катя Лель: «Программа чудовищна»

Самостоятельностью дочери смогла похвастаться, пожалуй, лишь Катя Лель. Певица заметила, что курирует 10-летнюю Эмилию только в вопросах музыкальных.

«Она все хочет делать сама. Мы с ней можем позаниматься иногда разве что английским, почитать стихи или музыкой. Бывает, что просит проверить задание по русскому языку, — гордится успехами наследницы исполнительница. — А вообще, конечно, программа чудовищна. Бывает, что до часу ночи и дольше засиживается. Поэтому в выходные, конечно, стараемся ее с папой по максимуму разгрузить. Идем в бассейн всей семьей, гулять в парк или Эмилия встречается с подругами».

Впрочем, не исключено, что вскоре домашние задания могут и вовсе отменить, а мы будем вспоминать их как пережиток прошлого.

Ведь этой осенью в Госдуме в очередной раз предложили запретить учителям задавать «уроки на дом». Правда, продолжительность одного урока в этом случае увеличится до 60 минут!

Что же, а если оба варианта не нравятся, то можно переехать в Белгород! Как-никак, а там за отмену учебы после школы ратует не кто-то, а сам губернатор.

А как считаете вы, должны дети заниматься дома? А родители им помогать?