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«Буду защищать его, насколько хватит сил»: Доронина заступилась за актера МХАТа, которого хотят уволить

Актриса, даже находясь в больнице, переживает за судьбу своих подопечных.

«Буду защищать его, насколько хватит сил»: Доронина заступилась за актера МХАТа, которого хотят уволить
Татьяна Доронина. фото: globallookpress.com/

Последние несколько недель в обществе активно обсуждают Татьяну Доронину, которая сначала пропала, а потом оказалась в больнице. После того, как года назад она перестала быть худруком МХАТа имени Максима Горького, артистка, со слов друзей, закрылась и впала в депрессию. Ходят слухи, что на нервной почве она похудела на 20 килограммов. Однако в студии передачи «Прямой эфир» ее друг Андрей Чубченко рассказал, что сейчас она восстанавливается в госпитале и чувствует себя лучше.

В студию пришел и Дмитрий Корепин. Он является молодым актером театра и однажды подарил котенка Дорониной в знак благодарности, когда она поддержала его после смерти бабушки.

«Когда у меня сначала заболела бабушка. Это самый близкий и дорогой мне человек, который заменил мне всех. Когда она заболела, я поехал в Симферополь, в Крым, чтобы как-то ее спасти, но не успел. После того, как я ее похоронил, я приехал в театр. Тогда было 9 дней. Я пришел и сказал: „Татьяна Васильевна, все, бабушки больше нет“. А она сказала, что знает, и еще добавила: „Ты остался один. Ты можешь рассчитывать на меня во всем. Если тебе будет трудно, ты можешь прийти и я помогу, потому что у тебя больше никого не осталось“. Этот человеческий жест навсегда остался в моем сердце», — едва сдерживая слезы произнес Дмитрий.

Дмитрий рассказал, как его поддержала Доронина. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

После этого слово взял Андрей Чубченко, который находится на связи с Дорониной. Он передал ее слова. Актриса рассказала, как Дмитрий поддержал ее, когда женщину сместили с поста худрука театра. По словам артистки, этот молодой человек стал доказывать несправедливость ситуации, невзирая на лица людей.

«Он, как и остальные актеры, вставшие на защиту Русского Реалистического Театра и моего имени, был обозначен, как „неквалифицированный, не подходящий для творческого пространства“ нового руководства. Жить в Москве Дмитрию негде, если его уволят из театра, его выгонят из общежития. Увольнение его из театра считаю несправедливым, буду защищать его насколько хватит сил», — зачитал Чубченко письмо.

Дмитрий и Антон рассказали о нынешних положениях дел в театре. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

После этого другой актер театра имени Горького Антон Наумов рассказал, что раньше был задействован в 16 спектаклях в месяц, а сейчас эта цифра ноль. «Они сняли все стимулирующие надбавки, оставили голый оклад», — добавил актер. Он поведал, что за месяц до изменений в руководстве театра, Доронина, будто что-то почувствовав, всех актеров, которые были не в штате, взяла в труппу.

Актриса Инна Чурикова тоже прокомментировала ситуацию. «Ее обожали, а потом вдруг случается такая история. И она стала одинокая, абсолютно никому ненужная. Вместо того, чтобы беречь ее, предлагать ей работу. Она же была худруком. Что же в этом дурного? Это смысл жизнь ее. Надо ее вернуть в театр. И она должна быть художественным руководителем. Я так считаю», — высказалась актриса. Она обратилась к Дорониной и сказала: «Родная моя, вы нам нужны».

Инна Чурикова обратилась к Дорониной. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

А Олег Басилашвили отметил, что к таким особенным явлениям, как Доронина, нужно относиться мягко. Он подчеркнул, что она не отделима от художественного театра и к ее слову нужно прислушиваться. «Оно (слово) должно обязательно присутствовать в работе МХАТа и оно должно быть определяющим в результате», — высказался друг артистки. Олег Валерианович признался, что много раз ей звонил, но Татьяна Васильевна так и не взяла трубку.

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МХАТ имени ГорькогоПрограмма "Прямой эфир"Татьяна Доронина
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«Буду защищать его, насколько хватит сил»: Доронина заступилась за актера МХАТа, которого хотят уволить
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