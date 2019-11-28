«Она находилась в мощнейшем стрессе»: Чубченко о состоянии Дорониной

Татьяна Доронина год назад перестала быть художественным руководителем МХАТа имени Максима Горького, который возглавляла более 30 лет. А не так давно артистка пропала. Ни коллеги, ни друзья не могли с ней выйти на связь. Как оказалось, она находится в больнице. Актриса почти ни с кем не разговаривает, что породило много слухов. Близкие к ее окружению люди утверждают, что она сильно похудела из-за стресса.

В студии передачи «Прямой эфир» обсуждали затворнический образ жизни Дорониной. Заслуженный артист России Андрей Чубченко имеет возможность разговаривать с ней по телефону. Первым делом мужчина поблагодарил всех неравнодушных людей, которые пришли в студию.

«Я через WhatsApp наговариваю Татьяне Васильевной тексты, то что она просит, а она мне отвечает в письменном виде. Татьяна Васильевна, я думаю, испытывает огромный шок, удивление, непонимание того, что произошло. И как это могло произойти. Как я понимаю, почти весь этот год она находилась в мощнейшем сильном стрессе. Сейчас она чувствует себя лучше. Она восстанавливается в госпитале», — поделился Чубченко.

«Ей намного лучше. Она сказала, что где-то через неделю или две, она может быть сама придет на передачу и сама что-то скажет», — добавил он. Мужчина пояснил, что артистка находилась в стрессе, так как должна была остаться президентом МХАТа имени Максима Горького, руководить художественным советом, который должен был повлиять на репертуарную политику театра, но этого не произошло. «Ее ввели в заблуждение. Ей дали несколько человек, как объяснили, помощников, которые должны были ей помогать в трудном, нелегком деле», — пояснил артист.

А вот искусствовед Галина Ореханова уверена, что Татьяна Васильевна не чувствует себя потерянно. Она отметила, что тоже не так давно с ней общалась. Женщина заверила, что актриса хорошо понимает, что происходит и никакого духовного кризиса у нее нет. Высказался о ситуации помощник худрука МХАТа имени Горького Валентин Клементьев. Он отметил, что Доронина стала президентом театра и у нее осталось много полномочий.