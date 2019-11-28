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Подруга Дорониной рассказала, что артистка тяжело переживает уход из театра

По словам Лидии Матасовой, актриса лишилась смысла своей жизни.

Подруга Дорониной рассказала, что артистка тяжело переживает уход из театра
Татьяна Доронина. фото: globallookpress.com

Татьяна Доронина пропала в начале ноября. Она перестала появляться во МХАТе имени Максима Горького, а коллеги и друзья сообщили, что не могут дозвониться до актрисы. Вскоре ее помощник Игорь Орбу объявил, что артистка находится в больнице на платном лечении и за ее здоровье волноваться не стоит. Однако до сих пор 86-летняя звезда театра и кино продолжает жить в затворничестве.

Андрей Малахов посвятил великой актрисе свою передачу «Прямой эфир». Он напомнил всем, что у Дорониной не сложились отношения с нынешним руководителем МХАТа имени Горького Эдуардом Бояковым. Она не хотела покидать должность в любимом театре, но ее заставили. Теперь ходят слухи, что Татьяна Васильевна тяжело переживает из-за случившегося. Близкие актрисы утверждают, что она до сих пор не смирилась с предательством, обманом и унижением.

Заслуженная артистка России Лидия Матасова дружит с артисткой уже 24 года, они вместе работали в театре. Она призналась, что общалась с подругой две недели назад.

«Я думаю, как она может себя чувствовать, когда она лишилась своего дела, смысла своей жизни», — сказала женщина. «Все, что у нее есть, — это театр, это мы. Она считала нас детьми своими. Она так и говорила. Мы приводили ей своих детей. Она очень любила их всегда, подарки дарила», — поделилась Матасова.

Лидия Матасова
Лидия Матасова дружит с Дорониной много лет. Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Малахов отметил, что вокруг Дорониной ходят тревожные слухи. «Окружение говорит, что актриса похудела на 20 кг, а некоторые говорят — на 30 кг. Что ее поддерживают уколы, капельницы. Настолько она переживает свой уход из театра», — рассказал о своих тревогах телеведущий.

«Да, она трагически переживает этот уход, потому что когда мы с ней разговаривали по телефону, она сказала: „Меня поддерживает в этой жизни ваша борьба. Если бы не она, может, ты со мной сейчас бы не разговаривала“. Так она мне сказала и добавила, что это единственное, что не дает ей потерять веру в человека. Она еще сказала: „Ощущаю, что моя жизнь, мои 65 лет творчества, в принципе, бессмысленны“. Я сопротивлялась, переубеждала ее и говорила, что ее так же любят», — поведала Матасова.

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Подруга Дорониной рассказала, что артистка тяжело переживает уход из театра
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