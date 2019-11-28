Подруга Дорониной рассказала, что артистка тяжело переживает уход из театра

Татьяна Доронина пропала в начале ноября. Она перестала появляться во МХАТе имени Максима Горького, а коллеги и друзья сообщили, что не могут дозвониться до актрисы. Вскоре ее помощник Игорь Орбу объявил, что артистка находится в больнице на платном лечении и за ее здоровье волноваться не стоит. Однако до сих пор 86-летняя звезда театра и кино продолжает жить в затворничестве.

больше по теме Доронина спустя полгода после проблем со здоровьем возвращается во МХАТ Новый художественный руководитель Эдуард Бояков планирует задействовать ее в нескольких постановках.

Андрей Малахов посвятил великой актрисе свою передачу «Прямой эфир». Он напомнил всем, что у Дорониной не сложились отношения с нынешним руководителем МХАТа имени Горького Эдуардом Бояковым. Она не хотела покидать должность в любимом театре, но ее заставили. Теперь ходят слухи, что Татьяна Васильевна тяжело переживает из-за случившегося. Близкие актрисы утверждают, что она до сих пор не смирилась с предательством, обманом и унижением.

Заслуженная артистка России Лидия Матасова дружит с артисткой уже 24 года, они вместе работали в театре. Она призналась, что общалась с подругой две недели назад.

«Я думаю, как она может себя чувствовать, когда она лишилась своего дела, смысла своей жизни», — сказала женщина. «Все, что у нее есть, — это театр, это мы. Она считала нас детьми своими. Она так и говорила. Мы приводили ей своих детей. Она очень любила их всегда, подарки дарила», — поделилась Матасова.

Малахов отметил, что вокруг Дорониной ходят тревожные слухи. «Окружение говорит, что актриса похудела на 20 кг, а некоторые говорят — на 30 кг. Что ее поддерживают уколы, капельницы. Настолько она переживает свой уход из театра», — рассказал о своих тревогах телеведущий.